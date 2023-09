Un survivant de Larry Nassar affirme que le dernier gâchis de l’État du Michigan montre qu’il n’a pas tiré les leçons du passé

EAST LANSING, Michigan (AP) – L’État du Michigan a raté une occasion de clarifier qui était au courant des allégations de harcèlement sexuel contre Mel Tucker et ce que les chefs d’établissement savaient à leur sujet lorsque son directeur sportif et président par intérim a annoncé que l’entraîneur de football était suspendu. sans payer.

Ce n’était que le dernier faux pas d’une longue lignée.

L’institution est passée de scandale en scandale ces dernières années, aucun plus grand ni plus dévastateur que celui qu’elle a permis avec le médecin du sport en disgrâce Larry Nassar. Après qu’une diplômée de l’État du Michigan ait déposé une plainte concernant les abus de Nassar en 2014, une enquête scolaire a révélé qu’il n’avait pas violé la politique de l’école.

Nassar a ensuite brisé d’autres vies et cela a coûté à l’école des dommages inestimables à sa réputation ainsi que plus de 500 millions de dollars, dont une amende de 4,5 millions de dollars du ministère de l’Éducation pour ne pas avoir répondu de manière adéquate aux plaintes pour agression sexuelle.

Et maintenant, l’État du Michigan connaît un autre désastre.

« C’est une répétition de 2014 », a déclaré Rachael Denhollander, la première femme à s’identifier publiquement comme victime de Nassar, lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press. « L’une des plus grandes questions à l’époque était de savoir ce que savaient le président et le conseil d’administration de l’école. »

Brenda Tracy, une militante et survivante d’un viol, a allégué que Tucker l’avait harcelée sexuellement lors d’un appel téléphonique en avril 2022. Tracy a déposé une plainte auprès du bureau Title IX de l’école huit mois plus tard et c’est à ce moment-là que le directeur sportif Alan Haller a été informé d’une allégation d’inconduite sexuelle. Des accusations ont été portées contre Tucker, a déclaré mardi la porte-parole de l’école, Emily Guerrant.

Alors que l’enquête sur les allégations s’est achevée le 25 juillet, la présidente par intérim de l’État du Michigan, Teresa Woodruff, et le conseil d’administration de l’école n’ont connu les détails que dimanche, lorsque USA Today a publié son rapport, a déclaré Guerrant.

« Soit ils mentent, soit ils sont totalement ignorants », a déclaré Denhollander à l’AP. « Ils utilisent la protection des victimes pour dissimuler leur propre ignorance et c’est absurde. »

Johanna Kononen, directrice des lois et des politiques de la Michigan Coalition to End Domestic and Sexual Violence, a déclaré que les procédures du Titre IX de l’État du Michigan sont confidentielles et que les seules personnes au courant des informations contenues dans le rapport et l’enquête sont les parties elles-mêmes, leurs conseillers et le chercheur. fait.

Kononen a néanmoins déclaré que le processus n’était pas totalement confidentiel.

« Il semble peu probable, dans une affaire impliquant un défendeur aussi important, que les responsables de l’université n’aient pas été au courant des allégations contre l’entraîneur Tucker au cours des 10 derniers mois », a-t-elle déclaré à l’AP. « Cette posture défensive est décevante alors que MSU est très conscient de son échec historique à donner la priorité et à protéger sa communauté contre les irrégularités sexuelles. »

Tucker, 51 ans, marié et père de deux enfants, a déclaré que les allégations portées contre lui étaient « complètement fausses » et que l’appel téléphonique intime qu’il avait eu avec Tracy était consensuel et hors du champ d’application du Titre IX et de la politique de l’école.

L’avocate de Tracy, Karen Truszkowski, a déclaré que l’identité de son client avait été révélée par une partie extérieure, ce qui a conduit au reportage de USA Today qui révélait des détails explicites de l’enquête.

« Brenda Tracy n’avait pas l’intention de divulguer publiquement son identité », a déclaré mardi Truszkowski. « Elle était et continue d’être déterminée à respecter et à conclure le processus d’enquête interne de MSU. »

Guerrant a déclaré que l’université souhaitait garantir un processus juste et complet et créer un environnement sûr permettant aux individus de se manifester sans crainte de représailles institutionnelles ou de violation de la vie privée.

« Nous sommes consternés d’apprendre que la confidentialité a été rompue dans cette affaire », a-t-elle déclaré.

Une audience est prévue pour la semaine du 5 octobre pour déterminer si Tucker a violé la politique de l’école en matière de harcèlement et d’exploitation sexuels.

Tucker en est à la troisième année d’un contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans et s’il est congédié pour un motif valable, l’école n’aurait pas à lui payer le reste de son contrat. L’État du Michigan peut licencier Tucker pour un motif valable s’il « se livre à toute conduite qui constitue une turpitude morale ou qui, selon le seul jugement de l’Université, tendrait à susciter un manque de respect, un mépris ou un ridicule du public envers l’université », selon son contrat.

Officiellement, l’école a déclaré que « un comportement non professionnel et le non-respect des valeurs fondamentales du département et de l’université » étaient la raison pour laquelle Tucker avait été suspendu.

Tracy est connue pour son travail avec des équipes universitaires, sensibilisant les athlètes à la violence sexuelle. L’État du Michigan lui a versé 10 000 $ pour partager son histoire avec l’équipe de football.

« D’après n’importe quelle mesure, même si c’était consensuel, ce qu’il a fait était une violation de la politique d’éthique de l’école parce qu’il a initié des relations sexuelles avec un employé sous contrat », a déclaré Denhollander. « Quand il a admis cela en mars, il aurait pu être immédiatement licencié si les processus appropriés avaient été en place dans l’État du Michigan et si le conseil d’administration avait été formé – ou s’il s’en souciait. »

