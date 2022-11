Un survivant de la place Tiananmen voit des “échos” dans les manifestations chinoises d’aujourd’hui

Comme ça arrive6:34Un survivant de la place Tiananmen voit des “échos” dans les manifestations chinoises d’aujourd’hui

Alors que le gouvernement chinois prévient qu’il “réprimera résolument” les manifestants si nécessaire, un dissident Yang Jianli appelle la communauté internationale à s’assurer que cela ne se produise pas.

Jianli, qui vit à Washington DC, est un militant politique chinois et ancien prisonnier politique. Il était sur la place Tiananmen en 1989 lorsque le gouvernement a envoyé des soldats armés et des chars pour réprimer les manifestations pro-démocratie.

Cette semaine, des gens à travers la Chine sont à nouveau descendus dans la rue pour protester. Ils ont appelé à la fin des strictes restrictions pandémiques du pays, mais aussi à la démocratie, à la liberté d’expression, à la fin de la censure gouvernementale et à l’éviction du président Xi Jinping.

Jianli observe ce nouveau mouvement de loin avec espoir et inquiétude. Dans un article d’opinion pour le Washington Post, il a appelé les dirigeants mondiaux à s’assurer que l’histoire ne se répète pas.

Voici une partie de sa conversation avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Je me demande ce que vous avez ressenti en regardant ces manifestations se dérouler en Chine ?

En tant qu’ancien manifestant sur la place Tiananmen il y a plusieurs décennies, je ne peux m’empêcher de ressentir des échos de la place Tiananmen dans ces manifestations qui se déroulent en Chine.

Mais je vois de l’espoir. Et, aussi, j’ai une inquiétude et une crainte quant au sort de ces manifestations.

Des gens brandissent des draps blancs vierges à Pékin lundi, symbole des manifestations en Chine. (Thomas Peter/Reuters)

Craignez-vous que ces échos ne conduisent à une autre répression violente, voire à un massacre comme nous l’avons vu à Tiananmen ?

Nous nous souvenons tous que le mouvement national pro-démocratie de 1989 s’est terminé par l’effusion de sang du massacre de la place Tiananmen. Et cela a créé une terreur et une peur pour de nombreuses années à venir.

Je ne veux pas que ça arrive. C’est pourquoi j’appelle l’ensemble de la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour avertir la Chine des conséquences de toute attaque ou répression sanglante contre les manifestants.

Le soutien de la communauté internationale est … l’un des quatre éléments clés que vous [said could bring about] changement significatif à travers ces protestations. [One of] les autres choses que vous avez décrites [in the Washington Post] — le mécontentement — est bien là. Mais une opposition démocratique viable et une scission au sein du gouvernement du Parti communiste sont-elles réalistes à ce stade ?

Pas très réaliste en ce moment. Mais cela peut se développer très rapidement si nous faisons les choses de la bonne manière.

Les démonstrateurs peuvent disposer d’une technologie pour les aider à communiquer en toute sécurité. Ensuite, ils peuvent créer une sorte d’organisation nationale. Et des leaders sortiront de cette contestation.

Et en même temps, si des gens comme moi peuvent se réunir pour travailler avec les gouvernements du monde – en particulier le monde démocratique – pour apporter un soutien significatif, je pense que les deux facteurs pourraient se présenter dans un laps de temps relativement court pour former une solution viable mouvement.

Nous voyons maintenant les politiques zéro COVID qui ont causé tant de tragédies en Chine. Et le gouvernement, vous savez, [has] n’a montré aucun signe de levée totale de cette politique. Donc, ma prédiction est que plus de catastrophes et plus de tragédies auront lieu qui peuvent facilement déclencher une autre manifestation. [When] les rôles de protestation s’élargissent, vous savez, n’importe quelle rupture au sein de la direction peut se présenter.

Un manifestant pro-démocratie brandit une banderole sur la place Tiananmen, à Pékin, le 22 avril 1989. (Catherine Henriette/AFP/Getty Images)

Nous savons qu’en Canton, certaines des restrictions COVID viennent d’être levées aujourd’hui. Quelle est votre réponse à cela? Que pensez-vous que cela signale ?

Je pense que les gens se souviennent encore d’une chose dans le film… la liste de Schindler. [An] ingénieur israélien emprisonné a rapporté à l’officier allemand quelque chose [that] se passait et … il a eu l’audace de lui faire des suggestions. Et … l’officier allemand l’a abattu sur place, puis a demandé aux gens de suivre les suggestions de l’ingénieur. C’est exactement ce que fait Xi Jinping.

Il a besoin de raviver la peur. Mais, vous savez, à cause de cette manifestation, la peur des gens du parti et de lui-même a été réduite. Xi Jinping doit donc faire un effort pour restaurer cette peur parmi les gens, même parmi ses camarades. En même temps, il doit suivre les revendications des manifestants. Il va donc progressivement lever la politique zéro-COVID.

Mais il faut savoir qu’au fil des années, Xi Jinping a fait très peu pour préparer… le pays à la levée totale de la politique. Ce que je dis, c’est que le vaccin n’est pas suffisamment [distributed] et l’assurance médicale est très limitée. Ainsi, une fois la politique levée dans certaines régions, il est certain que le nombre de personnes infectées et le nombre de décès augmenteront. Cela provoquera un autre type de mécontentement et de colère.

En cours de route, il y a beaucoup d’échecs pour Xi Jinping, ce qui peut facilement déclencher une autre manifestation en Chine.

Je sais que vous ne croyez pas que les gouvernements occidentaux en aient fait assez en 1989 pour aider les gens, comme vous, qui prenaient tant de risques et poussaient pour un changement démocratique en Chine. Nous avons maintenant entendu les deux… Des responsables canadiens et des responsables à Washington exprimer leur soutien aux manifestants, exhortant contre une nouvelle répression de la part des responsables chinois. Qu’aimeriez-vous plus précisément voir des États-Unis et du Canada ?

J’apprécie vraiment les voix exprimées par le Canada, les États-Unis et d’autres démocraties. Montrer ouvertement son soutien aux manifestants est très important.

En même temps, comme nous l’avons déjà dit à maintes reprises, essayez de tout faire pour éviter un autre drame car… de nombreuses vies seraient perdues… [and] la terreur qu’elle crée retardera toute réforme et toute avancée vers la liberté en Chine pendant de très nombreuses années.

J’aimerais donc que les dirigeants démocratiques du monde [to] être plus franc, pour faire des avertissements spécifiques sur toute répression sanglante contre les manifestants.

Vous et bien d’autres avez poussé, attendu, des changements dans votre pays depuis des décennies. Qu’est-ce qui te fait avancer ?

Pendant de nombreuses années, beaucoup – surtout beaucoup en Occident – ont adhéré à la propagande du PCC selon laquelle le peuple chinois ne demande pas la liberté et a abandonné sa quête de liberté, des droits de l’homme ou de la démocratie depuis le massacre de la place Tiananmen.

Alors [if] cette manifestation n’a rien montré, je pense qu’elle a montré… que le peuple chinois réclame toujours la liberté et la démocratie.

Le désir de liberté est universel. Et bien que les manifestations, les protestations, aient pu être réprimées pour le moment… c’est comme un éclair dans l’obscurité de la lumière. Cela nous aide à voir la vérité, nous donne un aperçu des cœurs [and] l’esprit du peuple chinois. Cela nous donne donc beaucoup d’espoir.