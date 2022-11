Un survivant de la fusillade de masse aux États-Unis dépose une plainte de 50 millions de dollars contre Walmart

Donya Prioleau allègue qu’elle et d’autres employés ont averti la direction de Walmart de la fusillade.

Six personnes ont été tuées dans l’attaque et six autres ont été blessées.

Plus de 600 fusillades de masse ont été enregistrées aux États-Unis jusqu’à présent cette année.

Une survivante de la fusillade meurtrière de masse dans un magasin Walmart dans l’État américain de Virginie la semaine dernière a poursuivi l’entreprise, alléguant qu’elle et d’autres employés avaient averti la direction de Walmart de l’attaquant, mais que rien n’avait été fait.

Donya Prioleau, qui a intenté mardi une action en justice de 50 millions de dollars devant un tribunal de l’État de Virginie, a déclaré qu’elle travaillait comme stockeuse de nuit avec Andre Bing, l’homme accusé d’avoir tué six collègues le 22 novembre après avoir ouvert le feu dans une salle de pause Walmart à Chesapeake avant se tuer.

Le procès allègue que Prioleau a souffert d’un trouble de stress post-traumatique, y compris une détresse physique et émotionnelle, après avoir été témoin du déchaînement. Il fournit également une longue liste de signes troublants affichés par l’attaquant que Prioleau affirme que les gestionnaires n’ont pas abordés.

“Des balles sifflées par le visage et le côté gauche de la demanderesse Donya Prioleau, la manquant de peu”, lit-on dans le procès. “Elle a vu plusieurs de ses collègues être brutalement assassinés de chaque côté d’elle.”

Six personnes ont également été blessées dans l’attaque, qui a renouvelé les appels à une réglementation plus stricte du contrôle des armes à feu aux États-Unis, où plus de 600 fusillades de masse ont été enregistrées jusqu’à présent cette année, selon Gun Violence Archive, un groupe à but non lucratif.

Walmart, qui a son siège social à Bentonville, Arkansas, a déclaré dans un communiqué qu’il examinait la plainte de Prioleau et répondrait “le cas échéant avec le tribunal”.

“Toute la famille Walmart a le cœur brisé par la perte des précieux membres de notre équipe”, a déclaré la société. «Nos plus sincères condoléances vont à nos associés et à toutes les personnes touchées, y compris celles qui ont été blessées. Nous nous concentrons sur le soutien de tous nos associés avec des ressources importantes, y compris des conseils. »

Le procès allègue que Bing “a eu une vendetta personnelle contre plusieurs employés de Walmart et a tenu une” liste de cibles “de cibles potentielles avant la fusillade”, qui a eu lieu juste après 22h00 mardi dernier, avant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis.

Quelques jours après l’attaque, les autorités de Chesapeake ont publié un document du téléphone de Bing étiqueté “note de mort” et exposé les plaintes de l’homme de 31 ans selon lesquelles ses collègues l’ostracisaient et le contrariaient.

“J’ai été harcelé par des idiots avec une faible intelligence et un manque de sagesse”, a écrit Bing, accusant ses collègues de se moquer de lui et de lui faire des “sourires diaboliques”.

Lorsqu’un collègue a tenté de “se débarrasser” de lui, Bing a déclaré qu’il “avait fustigé”. La note, publiée avec des noms expurgés vendredi, semble identifier certains employés que Bing a blâmés pour ses ennuis, ainsi qu’un autre qu’il souhaitait “épargner”.

Le procès de mardi affirme que la direction de Walmart était au courant ou aurait dû être au courant du comportement dérangeant de Bing, énumérant plusieurs cas de conduite alarmante.

“Avant la fusillade, M. Bing a demandé à plusieurs reprises à ses collègues s’ils avaient reçu leur formation de tireur actif”, indique-t-il. “Lorsque des collègues ont répondu qu’ils l’avaient fait, M. Bing a simplement souri et s’est éloigné sans rien dire.”

Bing “a fait des commentaires à d’autres employés et responsables de Walmart suggérant qu’il serait violent s’il était renvoyé ou sanctionné”, selon l’affirmation, qui indique également que Bing “a été discipliné avant la fusillade, rendant son explosion violente prévisible”.

Dans un autre cas, le procès allègue que Bing a dit à ses collègues “il a écrasé une tortue avec une tondeuse à gazon juste pour voir son [guts] vaporiser, ce qui lui a donné faim et lui a rappelé les nouilles ramen ».

Bing a déjà été sanctionné pour mauvais comportement et harcèlement d’employés, mais Walmart “a quand même continué à l’employer”, indique également le procès.

Prioleau avait déposé une plainte officielle sur un formulaire de déclaration d’éthique mondiale de Walmart indiquant que Bing avait « fait des commentaires bizarres et inappropriés sur l’âge de Mme Prioleau », indique le procès. Bing lui aurait dit : « Votre horloge n’est-elle pas en marche ? Tu ne devrais pas avoir d’enfants ?

Prioleau s’est également plaint que Bing l’avait harcelée pour “être pauvre et petite”, selon le procès. Il indique qu’elle a également informé Walmart que Bing l’a traitée de “salope” dans son souffle.

En septembre, la mère de Prioleau a fait part de ses inquiétudes à un responsable de Walmart concernant la sécurité de sa fille “parce qu’il semblait que leurs inquiétudes tombaient dans l’oreille d’un sourd”.

Le directeur a déclaré “qu’il n’y avait rien à faire contre M. Bing parce qu’il était aimé de la direction”, selon le procès.