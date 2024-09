Un survivant de la fusillade de masse au Colorado témoigne que le tireur a répété « C’est amusant » pendant l’attaque

BOULDER, Colorado — Une pharmacienne qui a survécu à une fusillade de masse en 2021 dans un supermarché du Colorado a déclaré jeudi lors du procès du tireur qu’elle l’avait entendu dire « C’est amusant » au moins trois fois pendant la fusillade. Ce détail effrayant n’avait pas été révélé auparavant.

Sarah Chen a décrit comment elle s’est cachée avec ses collègues dans le magasin de la ville universitaire de Boulder, après Ahmad Al Aliwi Alissa Les policiers ont ouvert le feu. Elle a dit qu’elle écoutait attentivement pour déceler des signes de déplacement de la barrière en plexiglas installée sur le comptoir de la pharmacie en raison de la pandémie. Elle a dit que le tireur aurait dû déplacer cette barrière puis grimper sur le comptoir pour les atteindre. Elle a dit qu’elle ne l’avait jamais entendu bouger mais qu’elle l’avait entendu crier.

« Je l’ai entendu crier ‘C’est amusant. C’est amusant’ », a déclaré Chen, sans donner le nom du tireur. Elle a déclaré plus tard, lors de son interrogatoire, qu’elle avait entendu le tireur le dire trois ou quatre fois.

Alissa a plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale Personne, y compris les avocats d’Alissa, ne conteste qu’il soit le tireur. Ils affirment qu’Alissa, à qui on a diagnostiqué après la fusillade une schizophrénie résistante au traitement, a souffert d’hallucinations (il entendait des voix qui hurlaient, voyait des gens qui n’étaient pas là et croyait qu’il était suivi) avant la fusillade. Ils soutiennent qu’il devrait être déclaré non coupable parce qu’il n’était pas en mesure de faire la différence entre le bien et le mal au moment de la fusillade.

Allisa est accusée de 10 chefs de meurtre au premier degré, de plusieurs chefs de tentative de meurtre et d’autres délits, notamment d’avoir interdit six chargeurs de munitions de grande capacité dans le Colorado après de précédentes fusillades de masse.

Les témoignages ont commencé le 5 septembre et le procès devrait se terminer d’ici la fin du mois.

Une autre employée de la pharmacie, Maggie Montoya, qui s’est cachée dans une petite pièce à côté de la pharmacie où Chen s’était mis à l’abri, a également témoigné et n’a pas mentionné avoir entendu Alissa dire « C’est amusant ». L’avocate de la défense Kathryn Herold a souligné lors de l’interrogatoire de Montoya : un coureur professionnel, que la pièce où elle se cachait était plus proche de celle où se trouvait Alissa. La défense n’a pas interrogé Chen sur ce qu’elle avait entendu.

La semaine dernière, un homme qui payait des ramen pour le déjeuner à un guichet automatique lorsque la fusillade a commencé a témoigné avoir entendu quelqu’un à l’entrée du magasin, par où Alissa est entrée, dire « Va te faire foutre ». James Graham a témoigné qu’il n’avait pas vu Alissa mais qu’il croyait que c’était lui qui avait dit cela.

Graham a déclaré qu’il avait couru vers l’arrière du magasin après avoir entendu des coups de feu. Il a déclaré qu’il pensait avoir été la cible de tirs car des vitres se brisaient tout autour de lui et qu’il pouvait sentir une odeur de poudre à canon.

Graham a déclaré qu’il s’était enfui par l’arrière du magasin et s’était réfugié derrière un arbre ou un buisson, couché dans la neige pendant environ 40 minutes jusqu’à ce qu’un policier le découvre. L’agent a pointé son fusil sur lui, a déclaré Graham, mais un autre agent a averti le premier de ne pas tirer, disant qu’il était témoin.

« J’ai baissé la tête et j’ai commencé à pleurer », a déclaré Graham.