Un survivant de la fusillade dans une école du Michigan étonne les juges de “America’s Got Talent” avec une audition “inspirante”

Une étudiante de 18 ans qui a survécu à une fusillade dans une école à Oxford, dans le Michigan, en 2021 est montée sur scène mardi pour une audition sur “America’s Got Talent” avec une chanson qui, selon elle, l’aide à “se souvenir du bien”.

Ava Swiss, une lycéenne d’Oxford, a reçu une ovation debout des quatre juges – Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum et Howie Mandel – après avoir interprété avec émotion “Remember” par la chanteuse Lauren Daigle.

Klum a qualifié la performance “d’incroyable”, tandis que Mandel a dit qu’elle était “inspirante”.

“Dans la vie, il est difficile de se montrer, surtout après avoir subi un traumatisme incroyable”, a déclaré Mandel. “Le fait que vous puissiez traverser cela et briller comme vous l’avez fait aujourd’hui est tellement inspirant pour chaque être humain. Donc, vous avez vraiment brillé.”

Vergara a déclaré que Swiss avait mis ses émotions en évidence dans une performance qui “m’a coupé le souffle”.

Cowell, connu comme un critique parfois sévère, a déclaré à Swiss que “c’est l’une de ces auditions que je n’oublierai jamais”.

Les quatre juges ont donné un “oui” à Swiss pour lui permettre de passer au tour suivant de la compétition.

Avant de se produire, Swiss a déclaré aux juges que “cela a été difficile” puisque quatre de ses camarades de classe ont été tués et sept autres, dont un enseignant, ont été blessés lors de la fusillade de novembre 2021.

“Je me souviens de ma communauté, de ma famille, juste de l’amour”, dit-elle. “Et je me souviens que tout est là pour moi, et cela m’aidera à arriver là où je dois être.”

Le suspect du tir, Ethan Crumbley, est accusé de meurtre au premier degré et ses parents sont accusés d’homicide involontaire pour avoir prétendument rendu une arme à feu accessible à leur fils.