Un survivant d’Auschwitz et défenseur des Sintis et des Roms décède à 98 ans

BERLIN (AP) – Zilli Schmidt, un survivant des camps de concentration d’Auschwitz, Lety et Ravensbrueck qui est devenu un ardent défenseur de la reconnaissance du génocide nazi des Sintis et des Roms, est décédé. Elle avait 98 ans.

Schmidt est décédé vendredi, selon la fondation du Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, le mémorial de l’Holocauste à Berlin. Aucune cause de décès n’a été donnée.

En tant que l’un des derniers survivants du génocide des Sintis et des Roms, la fondation a déclaré dans un communiqué que la mort de Schmidt “laisse un vide profond”.

Les Sintis et les Roms sont des peuples tsiganes qui vivent principalement en Europe de l’Est. Les historiens estiment que jusqu’à 500 000 Sintis et Roms ont été tués pendant l’Holocauste.

Né en 1924 sous le nom de Zilli Reichmann dans l’État de Thuringe, dans l’est de l’Allemagne, Schmidt a grandi dans une famille sinti allemande de marchands d’instruments et d’opérateurs de cinéma ambulants. Elle est détenue et envoyée au camp de concentration de Lety en 1942 puis, avec sa famille, à Auschwitz-Birkenau en 1943.

En 1944, Schmidt est déporté d’Auschwitz vers le camp de concentration de Ravensbrueck en Allemagne. Le jour même où elle a été déplacée, une grande partie de sa famille, dont ses parents, sa fille et sa sœur, a été assassinée avec de nombreux autres Sintis et Roms à Auschwitz.

Après la guerre, Schmidt s’est battu pour la reconnaissance et l’aide aux victimes du génocide nazi. Plus tard dans la vie, elle a commencé à parler publiquement de ses expériences et à plaider vigoureusement contre le racisme et l’extrémisme de droite.

En 2021, elle a reçu la Croix fédérale du mérite, qui récompense ceux qui ont apporté une contribution notable à la société allemande.

“Vous nous avez parlé des souffrances des Sintis et des Roms sous la dictature national-socialiste, à Lety, Auschwitz et Ravensbrueck, où vous aviez été déportés”, avait alors déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Après l’annonce de sa mort, la ministre allemande de la Culture, Claudia Roth, a salué Schmidt comme quelqu’un avec le “courage de répondre aux griefs” passés et présents.

“Je suis éternellement reconnaissante que Zilli ait choisi de parler de sa vie et des horreurs qui lui sont arrivées”, a déclaré Roth dans un communiqué. Schmidt nous manquera « en tant que témoin contemporain, en tant que combattant pour la reconnaissance du génocide des Sintis et des Roms », a ajouté Roth.

The Associated Press