Un survivant d’Auschwitz et défenseur des Sintis et des Roms décède à 98 ans

BERLIN – Zilli Schmidt, une survivante des camps de concentration d’Auschwitz, de Lety et de Ravensbrueck, qui s’est fait l’ardente défenseure de la reconnaissance du génocide nazi des Sintis et des Roms, est décédée. Elle avait 98 ans.

Les Sintis et les Roms sont des peuples tsiganes qui vivent principalement en Europe de l’Est. Les historiens estiment que jusqu’à 500 000 Sintis et Roms ont été tués pendant l’Holocauste.

Né en 1924 sous le nom de Zilli Reichmann dans l’État de Thuringe, dans l’est de l’Allemagne, Schmidt a grandi dans une famille sinti allemande de marchands d’instruments et d’opérateurs de cinéma ambulants. Elle est détenue et envoyée au camp de concentration de Lety en 1942 puis, avec sa famille, à Auschwitz-Birkenau en 1943.

En 1944, Schmidt est déporté d’Auschwitz vers le camp de concentration de Ravensbrueck en Allemagne. Le jour même où elle a été déplacée, une grande partie de sa famille, dont ses parents, sa fille et sa sœur, a été assassinée avec de nombreux autres Sintis et Roms à Auschwitz.

Après la guerre, Schmidt s’est battu pour la reconnaissance et l’aide aux victimes du génocide nazi. Plus tard dans la vie, elle a commencé à parler publiquement de ses expériences et à plaider vigoureusement contre le racisme et l’extrémisme de droite.