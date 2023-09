Un survivant canadien d’un accident de voiture conclut un accord avec la A-League

Pendant des mois après son accident de voiture, Rylee Foster, partie, a dû porter un « halo » en acier chirurgicalement attaché à son crâne. Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Deux ans après avoir failli mourir dans un grave accident de voiture, la gardienne Rylee Foster a signé un contrat avec la A-League Women avec Wellington Phoenix.

L’international jeunesse canadien, 25 ans, a été projeté à travers le pare-brise d’une voiture de location alors qu’il était en vacances en Finlande en 2021 en raison d’un dysfonctionnement de sa ceinture de sécurité.

L’ancienne gardienne de Liverpool a subi sept fractures au cou et a dû porter une auréole autour du cou, les médecins craignant qu’elle ne rejoue plus jamais.

Foster espère désormais défier à nouveau les pronostics après avoir signé un accord avec Wellington mardi.

« Rejoindre le Phoenix est très symbolique », a déclaré Foster. « C’est un nouveau devenir. C’est la naissance de quelque chose qui était littéralement en cendres.

« J’ai vécu beaucoup de choses au cours des deux dernières années, plus que ce que la plupart des gens traversent au cours de leur vie. »

Foster rivalisera avec Brianna Edwards pour devenir la gardienne de premier choix du club, la première capitaine du club Lily Alfeld étant mise à l’écart de la campagne après avoir subi une opération au dos.

Le patron de New Phoenix, Paul Temple, a déclaré que le fait d’avoir Foster et Edwards dans les livres indiquait que le club néo-zélandais possédait sans doute « la meilleure paire de gardiens de la ligue ».

« Nous nous sommes efforcés d’avoir deux joueurs de grande qualité à chaque poste afin que l’équipe soit vraiment compétitive », a déclaré Temple.

« Brianna était notre gardienne n°1 de la ligue l’année dernière, et nous voulions faire venir quelqu’un d’autre. [who] pourrait également être un gardien de but n°1.

« Ces deux-là peuvent s’affronter et il y aura une très bonne compétition pour cette place. Je pense que cela fera ressortir le meilleur d’eux deux, comme c’est le cas partout ailleurs sur le terrain. »

Wellington, qui a pris la cuillère en bois lors de ses deux premières saisons en A-League féminine, débutera la campagne 2023-24 à domicile contre Melbourne City le 15 octobre.