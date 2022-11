Un survivant australien de l’écrasement de Séoul accuse la “mauvaise gestion”

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL, Corée du Sud — Un Australien survivant d’un écrasement de la foule qui a tué plus de 150 Les fêtards de la capitale sud-coréenne de Séoul ont imputé l’énorme perte de vies humaines à l’incapacité des responsables à utiliser des contrôles de foule efficaces malgré l’anticipation d’une participation massive aux célébrations d’Halloween. Nathan Taverniti, 24 ans, a déclaré qu’il était toujours aux prises avec un choc émotionnel après la mort d’un de ses amis lors de la tragédie de samedi dans le quartier nocturne d’Itaewon. La tragédie était centrée sur une ruelle étroite en descente entre une rangée dense de devantures de magasins et le célèbre hôtel Hamilton. Le chemin a été obstrué par une vague énorme et imparable de fêtards avant que certains d’entre eux ne tombent et ne se renversent les uns sur les autres comme des dominos, selon des témoinsavant de mourir étouffé.

On estime que 100 000 fêtards ont afflué à Itaewon pour les célébrations d’Halloween au cours du week-end, et certains experts disent cela aurait dû être une décision évidente pour les autorités de bloquer temporairement certaines des ruelles et des collines notoirement étroites du quartier.

“Si le gouvernement sait qu’il y aura autant de monde là-bas et qu’il y aura des barrages routiers, il devrait déjà y avoir suffisamment de policiers et de services d’urgence en attente”, a déclaré Taverniti.

Coincé dans une foule immense, Taverniti a déclaré qu’il n’avait pas senti que quelque chose de terrible se produirait jusqu’à ce que certaines femmes près de lui aient apparemment glissé et soient tombées, et que des personnes à proximité aient essayé de les aider à se relever. À ce moment-là, il ne pouvait plus voir où se trouvaient ses trois amis.

“Tout d’un coup, plus de gens ont commencé à tomber … il y avait tout simplement trop de monde”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il pensait avoir vu les mains de certains de ses amis parmi les gens qui s’entassaient. Il tenta de les saisir, mais dut lâcher prise après avoir été écrasé par le poids énorme d’autres personnes qui perdaient l’équilibre. Il a dit avoir entendu “beaucoup de gens crier”.

Taverniti a déclaré qu’il avait crié aux bars et aux clubs d’ouvrir leurs portes pour laisser entrer certaines personnes afin de soulager la foule, mais que personne n’avait écouté. Il a déclaré que plusieurs policiers sont arrivés environ une demi-heure plus tard et que des personnes dans la foule ont aidé à sortir ceux qui ont été blessés avant que d’autres policiers n’arrivent plus tard. Plus tard, il a retrouvé l’un de ses amis parmi les rangées de corps inconscients disposés sur le trottoir.

Tavernit a pu localiser ses deux autres amis soignés dans des hôpitaux. Il dit qu’il prévoit de rester à Séoul un peu plus longtemps pour assurer le rétablissement régulier de ses amis hospitalisés.

“Je crois à 100% que cet incident est le résultat de la mauvaise gestion du gouvernement et de son manque de capacité, car je sais que l’événement d’Halloween a toujours été aussi important à Itaewon”, a-t-il déclaré. “Cette année, il n’y avait clairement pas assez de présence policière.”