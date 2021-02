Un surfeur SUPER-fit est décédé après une infection du cou anormal qui lui a fait perdre cinq pierres en seulement six semaines.

Brad Masters, 41 ans, aurait pesé 90 kg en bonne santé l’année dernière, mais son poids a chuté à 58 kg alors qu’il se battait pour sa vie à l’hôpital Siloam de Bali.

Le père d’un enfant de Perth, en Australie, est allé à l’hôpital le jour de Noël après avoir remarqué une glande enflée dans sa mâchoire.

Il utilisait des antibiotiques pour traiter la pneumonie quelques semaines plus tôt, mais son partenaire Trish Kincaid a déclaré que son cou était « écarlate et plus gros que sa tête » au moment où il a obtenu une aide médicale supplémentaire.

La famille de Brad a déclaré qu’il avait subi deux chirurgies majeures pour éliminer l’infection, mais les procédures n’avaient pas abouti.

Le photographe de surf bien connu a ensuite contracté une superbactérie et a été placé dans le coma provoqué par le maintien de la vie.

L’infection s’est ensuite propagée à ses poumons et lui a donné une pneumonie.

Brad est décédé à l’hôpital tôt dimanche, alors que sa famille au cœur brisé écrivait sur les réseaux sociaux: «C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Brad aux petites heures de ce matin.

« Brad a fait de son mieux pour rester avec nous, mais malheureusement, son corps était extrêmement faible pour continuer à se battre.

« Nous nous réconforterons dans les belles images qu’il a créées à travers ses photos et ses manières décalées. Vous nous manquerez chaque seconde de chaque jour. »

Brad a travaillé comme photographe de surf et entraîneur personnel et avait vécu à Bali pendant des années avec son partenaire et son fils.

Le chercheur de sensations fortes était connu pour parcourir le monde à la recherche de vagues et a amassé un énorme public en photographiant des gens comme Kelly Slater dans l’eau, Daily Mail Australie rapports.

Slater et Mick Fanning font partie des nombreux personnes en deuil qui ont rendu hommage au photographe qualifié qui serait en «isolement permanent» à l’hôpital en raison des restrictions de Covid.

On ne sait pas comment Brad s’est senti mal pour la première fois avant Noël.

Et sa famille s’est désespérément battue pour collecter des fonds pour son traitement, qui n’était pas couvert par une assurance.

« Il a mené un sacré combat mais malheureusement il était tellement affaibli qu’il ne pouvait plus se battre », a déclaré une porte-parole de Campagne de financement de Brad m’a dit.

«Nous nous réconforterons dans les beaux et drôles de souvenirs qui soulageront la douleur au fil du temps. Il est si difficile d’imaginer un monde sans vous et vos manières décalées.

«Ton beau fils Kai, papa, Justin, moi-même, Morgan, Trish, ta famille et tes amis vont te manquer à chaque minute de chaque jour.

«L’amour et le soutien qui ont été manifestés à l’égard de la famille Brads au cours des 6 dernières semaines ne seront jamais, jamais oubliés. Nous ne saurions trop vous remercier et nous vous en serons tous éternellement reconnaissants.

Il est entendu que les parents de Brad ont pu dire au revoir à leur fils dans ses derniers jours.