Un surfeur professionnel australien est salué comme un héros après avoir sauvé une femme des rochers acérés et des vagues de l’océan Pacifique sur une plage d’Hawaï.

Le ressortissant australien Mikey Wright appréciait et filmait la vue de l’océan sur la côte nord d’Oahu à Hawaï le soir du Nouvel An lorsqu’il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas avec une femme qui semblait se débattre dans les eaux.

Selon un CNN rapport, il a demandé à sa femme de prendre son téléphone et sa bière et, en un éclair, a sauté par-dessus la clôture et a couru à la plage pour sauver la femme coincée dans les vagues.

«Tout s’est passé très vite et nous avons dû passer directement à l’action», a déclaré Wright au site Web. Il a ajouté comment une vague est venue et a balayé cette femme des rochers et a commencé à la traîner vers la mer. La surfeuse de 24 ans a réussi à atteindre la femme à temps et à la retenir alors qu’elle était battue par les vagues tout au long. Il a également réussi à garder la femme palourdes en lui parlant à plusieurs reprises.

Cependant, juste au moment où ils approchaient du rivage et commençaient à se lever, une grande vague d’eau est arrivée. Wright, avec son expertise et son expérience dans de telles conditions, a sauté tout en tenant la femme pour éviter le poids des vagues et des rochers pointus en dessous.

Pendant ce temps, d’autres sauveteurs ont commencé à courir vers le front de mer pour aider, mais n’ont pas pu s’approcher. Parmi eux se trouvait la sœur de Wright, Tyler, qui est également une surfeuse professionnelle. Cependant, lorsque Wright et la femme se sont rapprochés suffisamment, Tyler et d’autres ont aidé le couple à se mettre en sécurité sur la plage.

Une fois qu’ils furent tous les deux en sécurité à terre, la femme, même si elle était un peu choquée, le remercia abondamment et lui dit qu’elle allait bien et n’avait pas de coupures profondes. Le rapport mentionnait également que le fils de la femme s’était enfui et avait remercié Wright avec des larmes.

Le surfeur a partagé un court clip vidéo de son brave sauvetage sur Instagram. La vidéo le montre courir vers la femme et la mettre en sécurité.

Regardez-le ici:

De nombreux utilisateurs qui sont tombés sur la vidéo de sauvetage de Wright sur les réseaux sociaux l’ont félicité pour son intervention opportune. La North Shore Lifeguard Association a également félicité Wright et le public pour le sauvetage.

L’organisation s’est tournée vers Instagram, a partagé et loué l’incroyable sauvetage de Wright et a écrit: «Cette dame a tellement de chance d’être en vie.» Ils ont également mentionné les dangers des vagues de North Shore, avertissant qu’il peut balayer et attraper les gens à tout moment.