Un surfeur néo-zélandais blessé sauvé sur une plage désolée après avoir écrit « HELP » dans le sable

Un Néo-zélandais a été grièvement blessé alors qu’il surfait sur une plage isolée, ne réussissant qu’à écrire un appel désespéré à l’aide dans le sable. Heureusement pour lui, le message a été vu par les randonneurs et le surfeur a été sauvé.

Un voyage de surf s’est transformé en une histoire de survie dramatique pour l’homme néo-zélandais alors qu’il bravait les vagues sur une plage isolée de West Auckland mercredi.

Le surfeur a été frappé par une grosse vague, perdant sa planche et se faisant jeter sur des rochers, a déclaré le porte-parole de Surf Life Saving Northern Region aux médias locaux. Incapable de s’éloigner de la plage, le surfeur a cependant réussi à écrire un gros mot « AIDER » dans le sable avant de s’effondrer.

Heureusement pour lui, l’appel à l’aide désespéré a été vu par les randonneurs d’un belvédère à proximité. Les randonneurs ont informé les autorités de l’accident et ont pris une photo de l’homme allongé immobile devant son dernier message de sable.

L’homme blessé s’est avéré très chanceux, compte tenu de l’éloignement de l’endroit où l’accident s’est produit et de l’isolement de la plage, ont déclaré les secouristes aux médias locaux.

« Le message dans le sable n’est pas visible depuis les sentiers pédestres à l’extrémité nord de Mercer Bay, c’est pourquoi il a été très chanceux que l’informatrice et son amie se trouvaient à l’extrémité sud et puissent le voir. » a déclaré John-Michael Swannix, superviseur de recherche et de sauvetage de la région nordique de Surf Life Saving, John-Michael Swannix.

Le surfeur, qui a soutenu « sérieuse » blessés, a reçu les premiers soins à la plage et a ensuite été transféré à l’hôpital.

