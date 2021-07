Un surfeur décède après la chute d’une vague de 6 pieds au Mexique

SURFER Oscar Serra est décédé après être tombé d’une vague de six pieds.

Les sauveteurs ont pu sortir le jeune homme de 22 ans de l’eau après sa chute, mais n’ont pas pu le réanimer, selon Euro News Weekly.

Oscar Serra n’avait que 22 ans Crédit : Instagram

Le surfeur s’entraînait à Puerto Escondido, au Mexique, le 17 juillet lorsque l’énorme vague l’a frappé.

Il a subi des blessures mortelles lors de la chute, selon les médias locaux.

Sa mort a également été confirmée par la Fédération espagnole de surf qui a déclaré dans un communiqué : « Une journée de grosses vagues à Zicatela [Puerto Escondido] aujourd’hui nous a donné un coup très dur.

« Nos sincères condoléances à la famille et aux amis pour la perte d’Óscar Serra. Il n’y a pas de mots pour décrire tant de douleur, la vie est souvent injuste. »

Des images publiées sur les réseaux sociaux après sa mort montraient des amis et de la famille pagayer dans la mer et former un anneau de soutien au surfeur.

« C’était merveilleux de pouvoir lui dire au revoir comme ça », a écrit sa compagne Ainara Aymat sur Instagram.

