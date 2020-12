Un propriétaire de pie shop et surfeur de San Francisco, 64 ans, est décédé après s’être cogné contre un rocher alors qu’il faisait du bodyboard près du Golden Gate Bridge.

Haruwn Wesley est décédé dimanche à l’hôpital général de San Francisco entouré de sa famille exactement une semaine après avoir été victime d’un tragique accident près de Fort Point dans le Presidio.

Wesley, propriétaire de la célèbre boulangerie locale Shampa’s Pies et surfeur expérimenté, faisait du bodyboard juste après 17 heures le 13 décembre lorsqu’il a été violemment jeté d’une vague dans les rochers, selon un GoFundMe mis en place par sa femme en deuil de 20 ans. Margaret Coles Wesley.

Le père de deux enfants a subi de multiples blessures dans la collision et a été assommé, plongeant sous l’eau.

Trois autres surfeurs se sont précipités à sa rescousse et ont traîné Wesley sur le rivage tout en effectuant une RCR sur lui.

Il a été transporté à l’hôpital mais est décédé des suites de ses blessures sept jours plus tard, le 20 décembre.

La communauté du surf a rendu hommage à Wesley, qui surfait tous les jours et en a sauvé au moins six autres au large des côtes californiennes au fil des ans.

Le tragique accident a eu lieu près de Fort Point près du Golden Gate Bridge

En 2005, il a reçu un honneur du Congrès de la Chambre des représentants des États-Unis et a été reconnu comme un héros par la Croix-Rouge américaine pour avoir sauvé la vie d’un homme dont le bateau a chaviré sous le pont du Golden Gate et le gilet de sauvetage a ensuite mal fonctionné.

Wesley a mis l’homme sur le dos et a surfé sur le rivage, mais a ensuite minimisé ses actions héroïques, a déclaré Margaret à SFGate.

« Le jour où cela s’est produit, il est rentré un peu tard à la maison et nous avons tous parlé, et cela s’est produit », a-t-elle déclaré.

«Ouais, vous sortez et sauvez quelqu’un et vous n’en faites pas grand-chose. Ensuite, ils en ont fait un gros problème et il s’est senti bizarre.

À une autre occasion, Wesley a sauvé un autre homme qui se débattait dans les vagues à Ocean Beach.

Selon le GoFundMe, Wesley était sur le rivage au moment où il a vu des gens hurler et pointer l’homme dans l’eau.

Wesley a sauté dans l’action, plongeant dans les vagues lourdes et nageant à 50 mètres de l’homme, le sauvant avant l’arrivée de la patrouille de surf.

Margaret a déclaré qu’elle avait perdu le compte du nombre de personnes qu’il avait sauvées au fil des ans.

Wesley était également bien connu dans la communauté pour sa pâtisserie, qu’il a créée en 2014 en raison de son amour de la pâtisserie et a depuis développé un groupe culte.

Wesley, le propriétaire de la célèbre boulangerie locale Shampa’s Pies et un surfeur expérimenté, faisait du body-board juste après 17 heures le 13 décembre lorsqu’il a été jeté d’une vague dans les rochers.

« Je lui ai demandé une fois combien il en avait sauvé, et il avait perdu le compte à plus de 6 ou 7, et c’était il y a de nombreuses années », a-t-elle déclaré.

Les collègues surfeurs de Wesley ont remboursé la faveur, venant à son secours la semaine dernière – ce que sa famille a dit leur a donné sept jours de plus avec lui pour lui dire au revoir.

Hunter Chiles, un ambulancier paramédical en congé, Andy Olive et Jack Treacy l’ont sorti de l’eau et ont administré des mesures de sauvetage jusqu’à l’arrivée des services d’urgence, a rapporté SFGate.

Le lieutenant Jonathan Baxter des pompiers de San Francisco a qualifié leurs efforts de «héroïques».

Jeff Skover, qui surfe avec Wesley depuis des décennies, a déclaré au point de vente « la communauté du surf est venue » pour sauver leur ami.

Wesley (dans une photo de surf) a sauvé au moins six autres personnes au large des côtes californiennes au fil des ans

« Maggie a dit que sans le sauvetage, il ne serait pas parti dans une ambulance. Il n’aurait pas eu ces derniers jours avec sa famille », a-t-il déclaré.

Le magasin a été nommé d’après le surnom de ses enfants pour sa belle-mère « Shampa » et Wesley a souvent emmené ses tartes à des festivals gastronomiques partout dans la région en vendant sa patate douce biologique, ses échecs au citron, ses pacanes fantaisie, sa crème au chocolat, son cordonnier aux pommes et autres tartes.

Wesley, a grandi dans le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco, était aussi un musicien de jazz passionné et sa femme a déclaré à SFGate que, bien qu’il ne se soit jamais réveillé après son accident, ils jouaient du jazz pour lui et il serrait la main de sa fille pendant qu’il était allongé. hôpital.

En 2005, Wesley a reçu une distinction honorifique du Congrès de la Chambre des représentants des États-Unis pour avoir sauvé la vie d’un homme sous le Golden Gate Bridge. Wesley photographié avec sa famille dans des images partagées sur la page GoFundMe

Le GoFundMe mis en place pour aider à payer les frais funéraires, les frais médicaux de Wesley et les frais commerciaux avait collecté plus de 58000 $ mercredi

Skover a rendu hommage au sens constant de positivité de son ami.

« La seule chose à propos de Haruwn que tout le monde dit ensemble est qu’il était probablement l’un des surfeurs les plus positifs », a déclaré Skover à SFGate.

«C’était d’une manière très sincère. Ce n’était pas fabriqué. Quand je le voyais et lui disais: «Salut Haruwn, comment vas-tu», il disait: «Béni». Il était toujours sur cette note positive. Vous ne comprenez pas cela de la plupart des surfeurs.

Wesley laisse derrière lui sa femme Margaret, sa fille Simone Marie, 17 ans, son beau-fils Cosmo, 21 ans, et trois sœurs.

La famille a temporairement fermé Shampa’s Pies après son accident et a fait don de 200 tartes à Glide Memorial Church de SF pour les personnes dans le besoin, pendant qu’elles décident quoi faire de l’entreprise.

Le GoFundMe mis en place pour aider à payer les frais funéraires, les frais médicaux de Wesley et les frais commerciaux avait recueilli plus de 58 000 $ mercredi.