Un surfeur « attaqué » par un grand requin dans la baie de Hanalei, à Hawaï, alors que les sauveteurs ferment la plage et exhortent les nageurs à rester hors de l’eau

Suite à une prétendue attaque de requin sur une plage d’Hawaï, les nageurs ont été avertis de rester hors de l’eau.

Les sauveteurs ont fermé la baie de Hanalei, sur la côte nord de Kaua’i, après qu’un surfeur aurait été mordu dimanche vers 16h00.

La plage est fermée aux baigneurs suite à l’attaque de requin signalée dimanche. Crédit : Getty Images-Getty

Selon les pompiers de Kaua’i, un homme surfait sur un endroit populaire connu sous le nom de « The Bowl » lorsqu’il a été mordu par un énorme requin.

Le surfeur a été transporté au centre médical Wilcox à Līhuʻe avec une morsure à la jambe.

Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger et l’homme était dans un état stable lorsqu’il a été transporté au centre hospitalier. santé centre.

À la suite de cette apparente attaque, les sauveteurs ont affiché des panneaux « Requin aperçu » et « Interdiction de nager » le long de la baie.

La situation sera évaluée lundi après-midi, 24 heures après l’attaque, pour voir si la zone est suffisamment sûre pour être rouverte.

L’incident a été signalé par des responsables du ministère hawaïen des Terres et des Ressources naturelles.

Plus tôt cette année, un homme de l’Utah a été mordu deux fois par un requin dans la baie de Hanalei, selon KSTU-TV.

L’homme de 62 ans nageait à environ 200 ans du rivage lorsqu’il a senti une morsure à la main gauche puis une seconde derrière son genou gauche.

Suite à l’attaque, la victime a réussi à attirer l’attention d’un catamaran voisin qui l’a ramené à terre.

Selon la Division des ressources aquatiques de l’État DLNR, l’identité de l’homme, l’étendue de ses blessures ou son état de santé n’ont pas été divulgués.

