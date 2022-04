Un surfeur allemand chevauchant une gigantesque vague de 115 pieds dans une vidéo à couper le souffle devient virale

Juste au moment où vous pensez avoir vu la chose la plus étonnante ou la plus bizarre sur Internet, le trésor des vidéos virales sur les réseaux sociaux fournit du nouveau contenu. Comme cette vidéo à couper le souffle du surfeur allemand Sebastian Steudtner, qui a surfé sur une vague de 115 pieds de haut à Praia de Norte à Nazaré au Portugal. Alors que la vidéo originale date de 2018, elle a récemment été repartagée par un utilisateur de Twitter et est devenue virale depuis. La vidéo montre Sebastian surfant en douceur à travers la haute vague alors que les spectateurs capturent les images à la caméra.

Regarder:

Le clip a recueilli plus de 4,2 millions de vues et 1,12 lakh aime sur Twitter. Les réponses au tweet original ont été inondées d’utilisateurs exprimant leur étonnement face aux compétences et au contrôle de Sebastian. « J’aime tellement ça ! L’une des choses les plus étonnantes que les gens puissent faire dans la nature semble-t-il. Ces murs d’eau géants sont si puissants et dangereux, et nous sommes si petits en comparaison, mais nous survivons et prospérons », a écrit un utilisateur dans sa réaction tandis qu’un autre a demandé comment Sebastian avait réussi à monter sur la vague.

« Comment arrive-t-il au sommet ? Les aides au lancement du jet ski le positionnent mais monter jusqu’au sommet semble impossible. Le tout est un exploit incroyable, sans aucun doute », a lu une réponse à la vidéo.

Cette descente initiale sur le visage de la vague est intense. Il vole dessus.— Bryan Green (@jjgiablue) 12 avril 2022

Le surf de Sebastian avait également été nominé dans la catégorie « Ride of the Year Award » aux Big Wave Awards 2018 de la World Surf League (WSL). Cependant, le surfeur Ian Walsh a remporté le prix. La vidéo complète du surf de Sebastian est disponible sur la page YouTube de la World Surf League et compte plus de 4 millions de vues.

Sebastian a commencé à surfer dans sa ville natale de Nuremberg en Allemagne, mais a déménagé à Hawaï pour s’entraîner à l’âge de 16 ans en 2001. Il a passé les années suivantes à peaufiner ses exploits et a remporté son premier prix WSL Biggest Wave en 2010.

