Un surfeur a reçu plus de 75 000 $ pour une attaque 2 × 4 qui l’a chassé de Tofino – Kelowna Capital News

Près de cinq ans plus tard, l’ancien résident et surfeur Clayton Giesbrecht a reçu 75 805 $ en dommages-intérêts pour une agression « non provoquée, malveillante et incontrôlée » à Tofino.

L’attaque, administrée à l’extérieur du Castaways Value Store le 22 janvier 2018, l’a laissé dans une douleur physique constante et l’a éloigné de la communauté qu’il aimait, selon une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendue le 23 septembre.

Au petit matin, Giesbrecht était assis dans sa voiture sur le parking des Naufragés pour utiliser Internet. Il a déclaré au tribunal qu’il avait conclu un accord avec Castaways selon lequel il pouvait utiliser leur Internet en échange d’un coup de main au magasin.

Lorsqu’il a terminé, il a témoigné qu’il avait reculé sa voiture jusqu’à un endroit proche à côté de la maison d’Ole Marvin Hansen, un résident de Tofino. Giesbrecht a déclaré que lorsqu’il a essayé d’avancer, sa voiture ne bougeait pas.

« Étant un matin froid, M. Giesbrecht pensait que sa voiture ne bougerait pas parce que le moteur était froid. Il s’est assis à cet endroit, faisant tourner son moteur dans le but de le réchauffer », a écrit l’honorable juge Murray dans sa décision.

Hansen a été réveillé par la forte montée en régime du moteur. Il s’est levé “pas content”, s’est habillé et est sorti, selon le document du tribunal.

« En sortant, il a attrapé un morceau de bois semblable à un 2×4. Maniant le morceau de bois comme une batte de baseball, M. Hansen a frappé à plusieurs reprises la voiture de M. Giesbrecht, brisant les pare-brise avant et arrière et bosselant les cadres de fenêtre. M. Hansen a ensuite frappé la vitre du côté conducteur, la brisant et frappant le bras de M. Giesbrecht, lui causant des blessures », lit-on dans la décision du tribunal de Murray.

Hansen a plaidé coupable à l’accusation criminelle de méfait et a purgé une peine de probation, selon le document du tribunal.

Dans le procès civil, Giesbrecht a demandé une indemnité de 80 000 $ en dommages-intérêts généraux pour sa douleur et ses souffrances. Giesbrecht a déclaré au tribunal qu’il n’était plus en mesure de se livrer à des activités qu’il aimait comme le vélo tout-terrain et qu’il faisait des cauchemars à propos de Hansen qui le poursuivait.

“En raison du traumatisme de cette agression, M. Giesbrecht a quitté Tofino, la communauté qu’il aimait et dont il se sentait membre, pour une ville où il n’y a pas de surf, qui est sa passion, et où il n’a aucun sentiment d’appartenance, ” a écrit Murray.

Hansen a soutenu que le montant approprié serait de 6 000 $, faisant valoir que Giesbrecht n’avait subi qu’une blessure aux tissus mous et qu’il n’y avait aucune preuve médicale objective indiquant le contraire.

Murray n’était pas d’accord et a rejeté les arguments de Hansen selon lesquels Giesbrecht n’avait pas réussi à atténuer sa blessure personnelle en ne suivant pas de physiothérapie. Giesbrecht a expliqué au tribunal qu’il n’y était pas allé parce que c’était à Port Alberni, à environ deux heures de route de Tofino, et qu’il n’avait pas de voiture pour s’y rendre.

Murray a ensuite accordé à Giesbrecht 60 000 $ en dommages-intérêts généraux. Pour compenser la détresse mentale causée par les actes de Hansen, Murray a accordé à Giesbrecht 3 000 $ en dommages-intérêts aggravés. Un autre 8 000 $ a été accordé en dommages-intérêts punitifs.

“Ce prix est destiné à transmettre à M. Hansen le message que ce type de comportement ne sera pas toléré”, a écrit Murray.

Giesbrecht a également demandé des dommages-intérêts de 15 250 $ pour perte de salaire passée et de 200 000 $ pour perte de capacité de gain. Murray n’a accordé aucune indemnité pour les dommages liés au travail, déclarant que “les preuves concernant la capacité de M. Giesbrecht à travailler après l’agression ne sont pas claires”.

Murray a ordonné à Hansen de payer 2 197,55 $ dus en vertu de la Loi sur le recouvrement des coûts des soins de santé (HCCRA) et 2 252,69 $ au Programme d’aide aux victimes d’actes criminels (CVAP).

« La réclamation CVAP comprend le coût du déménagement de M. Giesbrecht loin de Tofino », a écrit Murray.

Giesbrecht a témoigné d’un cours de harcèlement par des personnes de la communauté, y compris Hansen, à la suite de l’agression, ce qui l’a amené à ne pas se sentir en sécurité à Tofino. Selon la décision, le harcèlement comprenait des menaces de la part de mécaniciens locaux qui travaillaient avec Hansen. Cela inclut également Hansen conduisant sa pelle au magasin de vélos de Giesbrecht et lui faisant signe.

“Je suis convaincu, sur la base de toutes les preuves, qu’à la suite de l’attaque, le sentiment de sécurité de M. Giesbrecht a été affecté”, a déclaré Murray.

