IANS: Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Lancet Infectious Diseases, une personne sur quatre subit des effets secondaires systémiques légers et de courte durée tels que maux de tête, fatigue et sensibilité après avoir reçu le vaccin Pfizer ou AstraZeneca. La plupart des effets secondaires ont culminé dans les 24 heures suivant la vaccination et ont généralement duré 1 à 2 jours, et principalement chez les femmes de moins de 55 ans, ont déclaré des chercheurs du King’s College de Londres. « Les données devraient rassurer de nombreuses personnes que dans le monde réel, les séquelles du vaccin sont généralement bénignes et de courte durée, en particulier chez les plus de 50 ans qui sont les plus à risque d’infection », Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique à l’université.

« Les résultats montrent également jusqu’à 70 pour cent de protection après 3 semaines après une seule dose », a déclaré Spector.

L’équipe a analysé les données de 627383 utilisateurs de l’application ZOE Covid Symptom Study qui ont auto-déclaré des effets systémiques et locaux dans les huit jours suivant la réception d’une ou deux doses du vaccin Pfizer ou d’une dose du vaccin AstraZeneca entre le 8 décembre et le 10 mars.

Les résultats ont montré que 25,4% des personnes vaccinées ont indiqué souffrir d’un ou plusieurs effets secondaires systémiques (à l’exclusion de la zone où l’injection a eu lieu), tandis que 66,2% ont signalé un ou plusieurs effets secondaires locaux (au site d’injection).

Environ 13,5% des participants ont signalé des effets secondaires après leur première dose de Pfizer, 22,0% après la deuxième dose de Pfizer et 33,7% après la première dose d’AstraZeneca.

L’effet indésirable systémique le plus signalé était le mal de tête – 7,8% des personnes après la première dose de Pfizer et 13,2% après la deuxième dose de Pfizer, tandis que 22,8% des personnes ont signalé des maux de tête après la première dose du vaccin AstraZeneca.

Près de 8,4% et 14,4% des personnes ont signalé une fatigue après la première et la deuxième dose du vaccin Pfizer, tandis que 21,1% ont signalé une fatigue après leur première dose du vaccin AstraZeneca.

Un énorme 57,2% et 50,9% ont signalé une sensibilité après la première et la deuxième dose du vaccin Pfizer, et 49,3% après la première dose du vaccin AstraZeneca, ont déclaré les chercheurs.

L’étude rapporte également une diminution significative des taux d’infection de 12 à 21 jours après la première dose des vaccins Pfizer (réduction de 58%) et AstraZeneca (réduction de 39%) par rapport à un groupe témoin.

La baisse de l’infection au moins 21 jours après la première dose de Pfizer est de 69% et d’AstraZeneca de 60%, selon les résultats.

De plus, les survivants de Covid étaient trois fois plus susceptibles d’avoir des effets secondaires qui affectent tout le corps après avoir reçu des doses du vaccin Pfizer que ceux sans infection connue et presque deux fois plus probables après la première dose du vaccin AstraZeneca.

