Selon les estimations, une personne sur huit en Angleterre avait eu le COVID-19 en décembre, a annoncé mardi l’agence de statistique du pays.

Selon le Bureau des statistiques nationales (ONS) Dernière enquête sur les infections COVID, à la fin de 2020, 12,7% de la population anglaise aurait été testée positive pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2 à partir d’un échantillon de sang.

Cela équivaut à une personne sur huit de plus de 16 ans.

Un test positif aux anticorps signifie qu’un individu a déjà eu un COVID. Les anticorps sont générés par le corps pour combattre une infection et restent dans le sang à de faibles niveaux pendant un certain temps après la guérison de la personne.

Les habitants de la région du nord du Yorkshire et de Londres étaient plus susceptibles d’avoir contracté la maladie, le taux atteignant plus de 16%.

À l’inverse, les personnes vivant ailleurs au Royaume-Uni étaient moins susceptibles d’avoir été infectées, le taux tombant à environ un sur 13 en Irlande du Nord, un sur 11 en Écosse et un sur 10 au Pays de Galles.

Pour faire ses estimations, l’enquête sur les infections de l’ONS suit actuellement 150000 personnes à travers le Royaume-Uni, parmi lesquelles 10% des personnes de plus de 16 ans ont été invitées à fournir un échantillon de sang pour tester la présence d’anticorps COVID-19.

L’Angleterre est actuellement sous un troisième verrouillage national suite à l’émergence en décembre d’une variante transmissible à 70% et qui a conduit à une flambée du nombre d’infections et de décès.

Le Royaume-Uni est le pays le plus touché d’Europe avec près de 90000 vies perdues à cause du COVID-19. Il a enregistré son plus grand nombre de morts en une journée depuis le début de la pandémie le 13 janvier avec 1564 décès enregistrés.

Les données de l’ONS également publiées mardi montre que le nombre de décès enregistrés au cours de la première semaine de l’année était de 45,8% supérieur à la moyenne quinquennale en Angleterre et au Pays de Galles. L’agence de statistique note cependant que ce chiffre doit être traité avec prudence en raison des éventuels retards d’enregistrement à partir des fêtes de fin d’année.

Il a ajouté que plus d’un tiers – 34,1% – des décès enregistrés au cours de la première semaine de l’année mentionnaient un «nouveau coronavirus».

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré dans un point de presse de Downing Street lundi soir que « les données montrent que nous maîtrisons la situation » et a exhorté tout le monde à suivre les règles de verrouillage.

Il a annoncé mardi qu’il s’auto-isolait maintenant jusqu’à dimanche après avoir été alerté par l’application COVID-19 du pays qu’il avait été en contact avec une personne infectée.

« Cet auto-isolement est peut-être la partie la plus importante de toute la distanciation sociale » pour « briser la chaîne de transmission », a-t-il déclaré dans un message vidéo publié sur Twitter.

Plus de 4 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu une première dose du vaccin, dont plus de la moitié des plus de 80 ans et la moitié des résidents des maisons de retraite pour personnes âgées », a déclaré Hancock lundi.