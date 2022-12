Un supporter saoudien qui a demandé “Où est Lionel Messi” est maintenant enraciné pour l’Argentine

De la perte du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 contre l’Arabie saoudite à la finale du plus grand spectacle de football sur Terre, cela a certainement été un revirement sensationnel pour l’Argentine. Peu de gens auraient pensé que l’équipe dirigée par Lionel Messi parviendrait finalement à figurer dans l’affrontement au sommet au Qatar. Le retour épique de l’Albiceleste leur a non seulement prouvé qu’ils avaient tort, mais a également forcé certains partisans à changer de camp de manière hilarante. Un fan de football a récemment créé le buzz après s’être transformé de manière comique de fan saoudien en supporter argentin.

Tout a commencé le 22 novembre après que l’Argentine a subi une défaite choquante 1-2 contre l’Arabie saoudite. Le supporter saoudien vêtu de vert s’en est pris sournoisement au skipper argentin après le match et a interrompu à plusieurs reprises un journaliste sud-coréen. Le fan est entré dans le cadre et n’arrêtait pas de dire: “Où est Messi?”

Cependant, la même personne a récemment été aperçue de tout cœur en faveur de l’Argentine après que les hommes de Lionel Scaloni ont battu la Croatie en demi-finale mercredi. Il a été aperçu portant une écharpe argentine lors d’une interview. Le supporter dont on parle beaucoup a même été entendu scandant “Vamos Argentina”.

En finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l’Argentine affrontera la France, championne en titre, dimanche au stade de Lusail. Ce sera la dernière chance de Messi de décrocher le prestigieux trophée de la Coupe du monde pour la toute première fois. “Je suis très heureux de pouvoir y parvenir, de terminer mon parcours en Coupe du monde en disputant mon dernier match en finale. C’est beaucoup d’années pour le prochain et je ne pense pas que je serai capable de le faire. Et finir comme ça, c’est le meilleur », avait déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) au média argentin Diario Deportivo Ole après le triomphe en demi-finale contre la Croatie.

Messi a marqué un but et scénarisé une passe décisive en demi-finale contre la Croatie. Il est désormais le meilleur buteur masculin de l’Argentine en Coupe du monde. Messi a marqué son 11e but en Coupe du Monde de la FIFA contre l’équipe croate et a dépassé le record de 10 buts de Gabriel Batistuta.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a jusqu’à présent marqué cinq buts et enregistré trois passes décisives lors de la Coupe du monde du Qatar.

La France, quant à elle, a dominé le Maroc 2-0 en demi-finale pour se qualifier pour sa deuxième finale consécutive de Coupe du monde après les exploits de Russie 2018.

