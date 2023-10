Un supporter renversé dans des rangées de tribunes lors d’un combat choquant lors de la victoire de l’Angleterre contre les Fidji en Coupe du monde de rugby

Certains supporters anglais auraient été expulsés de leur victoire en Coupe du monde de rugby contre les Fidji pour s’être battus dans les tribunes.

Lors du choc des quarts de finale au Stade Vélodrome de Marseille, des images ont filmé des scènes peu recommandables dans les tribunes.

3 Des supporters vêtus de costumes historiques ont été vus en train de se battre dans les tribunes Crédit : @GoodBadRugby X

3 Les scènes choquantes se sont produites lors de la victoire de l’Angleterre en quart de finale. Crédit : @GoodBadRugby X

3 Un homme a été vu jeté dans les rangées devant Crédit : @GoodBadRugby X

On pouvait voir des fans habillés de la même manière que l’ancien officier de la Marine Horatio Nelson combattre certains de ceux qui les entouraient au niveau supérieur.

L’un d’eux en particulier a été vu en train de ramasser un supporter et de le jeter environ deux rangées devant.

The Good, The Bad & The Rugby a publié les images sur X et a déclaré que « plusieurs supporters anglais ont été expulsés pour s’être battus ».

L’Angleterre a assuré sa place en demi-finale du tournoi avec une victoire 30-24.

EN SAVOIR PLUS SUR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY

Ils affronteront samedi le vainqueur de la confrontation France-Afrique du Sud, avec un match contre ce dernier, rediffusion de la finale 2019.

Les essais de Manu Tuilagi et Joe Marchant en première mi-temps, ainsi que trois pénalités d’Owen Farrell, ont donné à l’Angleterre une avance de 21-10 à la mi-temps.

Farrell a ensuite ajouté trois points supplémentaires avant que les Fidji ne reviennent pour égaliser le score.

Peni Ravai et Vilimoni Botitu ont tous deux marqué des essais pour porter le score à 24-24, mais c’est l’Angleterre qui a complété le score.

Un drop-goal et un cinquième penalty de Farrell, pour le porter à 20 points marqués, ont suffi à permettre à l’Angleterre de se qualifier avec une victoire 30-24.

La pression tardive des Fidji a amené les supporters à assister à une fin de match acharnée, mais l’équipe de Steve Borthwick en est désormais à sa sixième demi-finale de Coupe du Monde de Rugby.