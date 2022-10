Un supporter marseillais accusé de tentative de meurtre

Un supporter marseillais a été arrêté et inculpé de tentative de meurtre pour avoir prétendument tiré une fusée éclairante lors d’un match en septembre. Le bureau du procureur de la ville a inculpé vendredi l’homme de 26 ans, plus d’un mois après l’incident.

La police affirme que le fan a tiré la fusée éclairante à l’intérieur d’un parking près du stade de Marseille le 13 septembre. Le club allemand de l’Eintracht Francfort rendait visite à l’équipe de Ligue 1 lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions. La fusée a apparemment touché un autre homme au cou et causé de graves blessures. En fait, l’homme blessé serait toujours sous traitement médical.

L’Associate Press rapporte également qu’une femme de 64 ans a également été blessée dans l’incident. Elle a été blessée alors qu’elle tentait de retirer la fusée éclairante et d’aider la victime souffrante.

L’incident a conduit un fan de Marseille accusé de tentative de meurtre

En plus des supporters, 17 policiers ont également été blessés lors de la mêlée d’avant-match. 3 000 fans de Francfort ont acheté des billets et se sont rendus en France pour regarder leur équipe ce soir-là. Il y avait soi-disant encore plus de supporters en visite qui restaient également à l’extérieur du stade dans une fan zone.

Alors que le principal incident en question s’est produit à l’extérieur du stade, il y avait aussi des problèmes à l’intérieur. Des fans des deux côtés ont été vus se tirer des fusées éclairantes et des feux d’artifice depuis les tribunes pendant le match.

Malgré l’incident, le match a finalement été joué dans la nuit. Francfort a remporté le match 1-0 grâce à un seul but de Jesper Lindstrom. Une grande majorité des 3 000 supporters détenteurs de billets sont restés à l’intérieur du stade longtemps après la fin du match pour des raisons de sécurité.

Les deux équipes s’affronteront bientôt à nouveau, cette fois en Allemagne, le mercredi 26 octobre. Les deux clubs chercheront à récolter les trois points dans la soirée. Le groupe D de la Ligue des champions est actuellement largement ouvert.

Tottenham est en tête du groupe avec sept points, mais Marseille et le Sporting ne sont qu’à un point du club de Premier League. Francfort n’est toujours pas hors course et compte quatre points.