Un supporter de Manchester City reconnu coupable d’abus racistes contre des joueurs de Manchester United interdit à vie | Actualités footballistiques

Manchester City a banni un supporter à vie après avoir été reconnu coupable d’avoir fait un geste raciste envers les joueurs de Manchester United.

Anthony Burke, 42 ans, a été reconnu coupable mercredi lors d’un procès devant le tribunal de première instance de Tameside.

Il a reçu une ordonnance d’interdiction de football de trois ans, l’empêchant d’assister à des matchs au Royaume-Uni.

L’ordre l’empêche également de se rendre à moins d’un kilomètre de tout terrain sur lequel City joue pendant quatre heures avant et après le match.

De plus, M. Burke ne doit entrer dans aucune ville dans laquelle l’Angleterre joue pendant huit heures avant et après le coup d’envoi.

Il a également été condamné à une amende de 500 £ et a été condamné à payer une suramende compensatoire de 50 £ et des frais de 300 £ au Crown Prosecution Service.

À la suite du verdict de culpabilité de M. Burke, City a confirmé qu’ils procéderaient à l’interdiction à vie.

Le geste offensant a été fait lors de la défaite 2-1 de City contre United au stade Etihad le 7 décembre 2019.

















