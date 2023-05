Un fan de l’AZ Alkmaar a été aperçu au stade de Londres portant un maillot Millwall – et les médias sociaux ont adoré.

West Ham a réussi à revenir d’un but pour décrocher une victoire 2-1 sur ses adversaires néerlandais lors du match aller de leur demi-finale de la Ligue de conférence Europa.

Ce brave fan d’AZ Alkmaar portait une chemise Millwall à l’extérieur

Tijani Reijnders a ouvert le score au stade de Londres juste avant la pause après un hurlement d’Alphonse Areola.

L’effort du milieu de terrain est venu de loin et au rythme, mais le Français a obtenu un gant et aurait dû le sauver, donnant des problèmes à David Moyes avant la mi-temps.

Alors que les caméras de BT Sport se tournaient vers les fans à l’extérieur pendant leurs célébrations, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont repéré un supporter portant un haut Millwall.

Les deux clubs sont réputés pour être des rivaux et cela a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Un fan a tweeté: « Le genre de mesquinerie que nous pouvons tous avoir. »

« Héros », a simplement déclaré un autre.

Un fan a réussi à se faufiler avec une chemise Millwall

Un troisième a dit: « Bon s *** housery. »

« Fair-play », a posté ce fan.

Se référant à Millwall rate les play-offs. un utilisateur a plaisanté: « J’espère qu’il a apprécié ce résultat plus que celui de lundi. »

Les Hammers ont réussi à revenir et à arracher la victoire après la pause avec deux buts en retard, le premier venant du point de penalty.

Getty Mat Ryan a commis une faute sur Bowen et a donné un penalty

L’ancien prêteur d’Arsenal Mat Ryan, maintenant à l’AZ Alkmaar, a pris la mauvaise décision lorsqu’il est sorti pour rencontrer un centre.

Au lieu de frapper le ballon, l’Australien a frappé Jarrod Bowen au visage, ce qui n’a donné à l’arbitre d’autre choix que de pointer vers l’endroit.

Said Benrahma ne s’est pas trompé avec un effort brillant qui a dépassé Ryan pour donner aux Hammers un égaliseur.

Et quelques instants plus tard, ils ont pris les devants grâce à Michail Antonio, avec l’attaquant sur place pour exploiter le vainqueur éventuel.

Declan Rice a envoyé le ballon à travers le but qui a été incliné vers la ligne par Nayef Aguerd.

Après un bon dégagement sur la ligne de but, Antonio a été le plus rapide à réagir pour marquer le vainqueur et déclencher des scènes jubilatoires avant le match retour la semaine prochaine aux Pays-Bas.