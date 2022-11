Un supporter court sur le terrain pendant le match Tunisie-France

Un supporter portant un maillot tunisien a couru sur le terrain du stade de l’éducation lors de la deuxième mi-temps du match du groupe D de la Coupe du monde entre la Tunisie et la France mercredi.

L’homme a été cloué au sol et traîné par une dizaine d’agents de sécurité aux cris de “Palestine, Palestine !”.

Plusieurs supporters portaient le drapeau palestinien vert, blanc, noir et rouge à l’intérieur de l’enceinte du stade et ils ont été hissés pendant le match.

Les fans ont également déployé un drapeau Free Palestine pendant le match.

En ce qui concerne le match lui-même, une Tunisie revigorée a remporté mercredi une célèbre victoire sur une équipe de France composée principalement de joueurs remplaçants, mais leur victoire 1-0 sur les champions en titre n’a pas suffi aux Nord-Africains pour se qualifier pour la Coupe du monde. phases à élimination directe.

La Tunisie, qui devait battre la France déjà qualifiée et espérer que le Danemark éviterait la défaite contre l’Australie dans l’autre match du groupe D pour se qualifier, a rugi sur le terrain pour défier une équipe française décousue avec neuf changements de l’équipe qui a battu les Danois.

Mais leur victoire contre les vainqueurs de la Coupe du monde 2018 n’a pas réussi à les faire passer à l’étape suivante après que l’Australie a battu le Danemark 1-0 et décroché la deuxième place du groupe D. La Tunisie conserve ainsi son record indésirable de ne pas passer de la phase de groupes en six Coupes du monde. les apparences.

Wahbi Khazri, né en France, a porté la Tunisie à sa troisième victoire en 18 matches en finale, dribblant dans la surface à la 58e minute et glissant le ballon devant le gardien remplaçant Steve Mandanda, qui à 37 ans est le Français le plus âgé à jouer dans un Mondial. Match de coupe. La victoire de la Tunisie a également mis fin à la série de six victoires consécutives de la France en Coupe du monde.

La Tunisie a également menacé dès le début, Nader Ghandri envoyant le ballon dans les filets sur un coup franc, mais le jeu a été jugé hors-jeu.

L’hostilité des tribunes était palpable dès le début, avec une partie des supporters tunisiens à Education City sifflant l’hymne national français alors qu’il était joué avant le coup d’envoi. La même chose s’était produite lors d’un match amical chargé d’émotion à Paris en 2008 entre la France et son ancienne colonie.

Dans une tactique destinée à reposer ses étoiles pour les huitièmes de finale, l’entraîneur français Didier Deschamps a donné à des joueurs qui voient généralement très peu le terrain un avant-goût de l’action. Mais le banc français a montré peu de cohésion et sa ligne arrière a été constamment repoussée et ouverte par une équipe tunisienne désespérée de marquer.

Le but du capitaine tunisien a mobilisé les Français dans l’action, Deschamps faisant venir des stars comme Kylian Mbappe et Antoine Griezmann pour relancer une attaque jusqu’ici tiède.

Mbappe et Griezmann ont dynamisé les Français, qui ont été aidés par la Tunisie assise dans l’espoir de préserver leur victoire. Sur le banc tunisien, remplaçants et staff avaient les yeux rivés sur l’autre match décisif de la phase de groupes dans les dernières minutes de leur propre match.

Espérant s’épargner l’embarras d’une défaite, la France a continué mais un but dans les arrêts de jeu de Griezmann a été refusé pour un hors-jeu.

(Avec les contributions des agences)

