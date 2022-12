Un supporter argentin détourne un bus pour se précipiter chez lui pour regarder la demi-finale de la Coupe du monde

Les fans de sport se donnent beaucoup de mal pour regarder leurs équipes préférées à la télévision. Certains supporters peuvent s’absenter du travail ou manquer des réceptions familiales. Cependant, un fan argentin détourne un bus pour rentrer chez lui pour regarder un match de Coupe du monde.

Et le bus était aussi plein de passagers à l’époque !

Selon la chaîne d’information argentine TN, l’incident s’est produit au cœur de Buenos Aires. L’homme en question était frustré que le trajet en bus prenne trop de temps. Il était pressé et voulait rentrer chez lui à temps pour rattraper l’Argentine face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde.

Un fan argentin détourne un bus et prend les choses en main

Commençant à peine son voyage, le conducteur du bus a informé les passagers qu’il allait s’arrêter pour acheter quelque chose à un kiosque local. Prenant les choses en main, l’un des passagers a pris le relais pendant que le chauffeur descendait.

L’homme a conduit le bus sur environ deux milles et demi avant que le bus ne soit arrêté. Un système de verrouillage à l’intérieur du bus a finalement forcé l’excursion à se terminer. Malheureusement, l’histoire a une fin triste. Il n’est jamais rentré chez lui pour le match.

Il a ensuite été accusé de vol de voiture dans la capitale argentine.

L’Argentine a gagné le match 3-0

L’Argentine a ensuite démoli la Croatie 3-0 lors du match au Qatar. La superstar Lionel Messi a volé la vedette dans la soirée après avoir marqué un but et enregistré une passe décisive.

Après la victoire, on a demandé à Messi si la finale de la Coupe du monde serait son dernier match dans la compétition. “Oui. Sûrement oui », a répondu Messi. “Il reste beaucoup d’années avant le prochain et je ne pense pas l’avoir en moi et finir comme ça est le mieux.”

L’Argentine affrontera la France en finale de la Coupe du monde dimanche. Les champions en titre de la compétition ont avancé dans le tournoi en battant le Maroc mercredi. Il ne semble pas probable que le pirate de bus puisse assister au dernier match de Coupe du monde de Messi ce week-end.

Crédit photo : IMAGO / agefotostock