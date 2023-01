Un supporter accusé d’avoir agressé le gardien d’Arsenal

La police a accusé un homme de 35 ans d’agression mardi après que le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale a été attaqué à la fin de la victoire 2-0 de son équipe sur Tottenham Hotspur lors d’un derby enflammé au nord de Londres ce week-end.

La police métropolitaine a déclaré dans un communiqué que Joseph Watts avait été accusé d'”agression en battant, d’être entré dans une zone adjacente à l’aire de jeu et d’avoir lancé un missile sur une aire de jeu de football”.

Le Londonien doit comparaître devant le Highbury Magistrates’ Court le 17 février.

La police a déclaré que Tottenham les avait aidés dans leurs enquêtes.

Aaron Ramsdale a été emmené par des coéquipiers et des entraîneurs d’Arsenal après avoir été frappé par un fan. Marc Atkins/Getty Images

Une nouvelle vidéo, diffusée sur la télévision Sky Sports, est apparue mardi montrant un homme remontant dans la foule après avoir donné un coup de pied à Ramsdale – qui a été nommé homme du match – dans le dos depuis un panneau publicitaire au bord du terrain.

Il a ensuite retiré le foulard qui lui couvrait le visage, bien visible, avant de quitter le stade.

Tottenham a déclaré dimanche qu’il était consterné par le comportement du supporter.

“Le club a examiné ses images de vidéosurveillance pour identifier le supporter et travaillera avec la Met Police, Arsenal et Aaron Ramsdale pour prendre les mesures les plus fortes possibles, y compris une interdiction immédiate du stade Tottenham Hotspur”, ont-ils déclaré.