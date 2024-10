Un supplément peut-il vraiment aider à contrôler vos yeux flottants ? : Alerte Science

Si vous regardez le ciel par temps clair, vous remarquerez peut-être de petites structures ressemblant à des toiles d’araignées dérivant dans votre champ de vision. Ils sont connus sous le nom de flotteurs ou, plus formellement, muscae volitantes – le latin signifiant « mouches volantes ».

Comme les mouches ordinaires, les muscae volitantes sont plutôt embêtantes, il n’est donc pas surprenant que les gens veuillent les bannir. Un article récent dans le Miroir« Flotteurs oculaires : quelles sont leurs causes et comment s’en débarrasser naturellement« , prétend avoir une solution.

Sarah Brewer, médecin généraliste, est citée dans l’article comme disant qu’un supplément appelé Clearer, fabriqué par Theia Bio, est « une solution naturelle mais efficace pour lutter contre les corps flottants gênants ». Malgré la promesse du titre, le Dr Brewer ne parle pas de se débarrasser des corps flottants.

La biographie de Théia site web utilise un langage plus précis. Il indique : « Clearer contient un mélange d’antioxydants et de micronutriments antiglycation dont il a été scientifiquement prouvé qu’il réduit la taille des yeux flottants et l’inconfort visuel chez environ 70 % des sujets testés sur six mois. »

Avant d’examiner la faisabilité d’un supplément pour « s’attaquer » aux corps flottants gênants ou réduire leur taille, regardons ce que sont les corps flottants et pourquoi ils apparaissent.

La principale raison pour laquelle les corps flottants apparaissent est l’âge. Avec l’âge, le corps vitré – une substance transparente semblable à un gel à l’intérieur de l’œil – commence à s’épaissir et à rétrécir. Le vitré se compose principalement d’eau, de collagène et d’un acide appelé hyaluronane. Au fil du temps, le corps vitré dégénère légèrement et de petits amas de collagène commencent à se former. Les corps flottants sont les ombres que ces amas projettent sur la rétine.

Avec l’âge, il est normal que le corps vitré se détache du fond de l’œil, un processus appelé décollement du vitré postérieuret cela provoque plus de flotteurs.

Est-il possible que vitamine Les suppléments pourraient-ils affecter les amas et les brins de collagène, pour améliorer le corps vitré ?

En 2022, chercheurs à Taiwan ont rapporté que la prise de suppléments d’enzymes de fruits mélangés à haute dose pourrait réduire les corps flottants, mais la manière dont ils ont mesuré le nombre de corps flottants n’est pas claire, il est donc difficile de juger correctement cette étude sans plus d’informations.

Theia Bio, la société avec laquelle le Dr Brewer parlait en partenariat, partage une lien vers une étude sur son site Web comme preuve scientifique que le supplément Clearer peut « réduire la taille des yeux flottants et l’inconfort visuel ».

Mais les corps flottants sont difficiles à mesurer car le corps vitré est mobile. Chaque fois que vous bougez les yeux, les opacités du corps vitré (les objets flottants dans le corps vitré) bougent, et les corps flottants – les ombres projetées par les opacités du corps vitré – bougent également.

Les amas vitrés sont en 3D et non en 2D, donc les attraper sous différents angles affecte la mesure que vous prenez, et les corps flottants semblent plus gros lorsqu’ils sont plus proches de l’avant de votre œil. La réduction de la taille de l’opacité dans l’étude est basée sur seulement 26 personnes ayant pris la formulation, et les tailles d’opacité ont été rapportées dans une mesure 2D (cm²).

Ce petit essai ne me convainc pas que la taille des corps flottants puisse être réduite avec ce complément alimentaire.

Et les autres solutions ?

Il existe plusieurs méthodes médicales pour se débarrasser des corps flottants. La plus acceptée est une procédure appelée vitrectomiequi enlève chirurgicalement le corps vitré. Mais cette chirurgie présente des risques pour la vision bien plus importants que les corps flottants eux-mêmes.

Zapper les flotteurs avec un laser (connu sous le nom de laser YAG) est une autre option, mais tous les experts ne sont pas d’accord pour dire que cette méthode est sûre. Il est inquiétant de constater que plusieurs entreprises privées proposent ce traitement comme une bonne solution, même s’il existe rapports de dommages à diverses structures oculaires et au glaucome en conséquence.

D’autres « solutions » suggérées en ligne incluent jeûne intermittent, massage des tempes et acupressionainsi que exercices pour les yeux. Mais il n’existe aucune preuve crédible de cela.

Il existe des preuves selon lesquelles les facteurs liés au mode de vie peuvent accélérer ou ralentir le vieillissement oculaire de manière plus générale, ce qui pourrait affecter l’âge auquel vous remarquez pour la première fois les corps flottants, ou leur taille ou leur gêne.

Par exemple, manger beaucoup de légumes riches en caroténoïdes (épinards, brocolis, pastèque, pamplemousse rose) et des poissons gras contenant des oméga-3 peut aider les gens à risque de dégénérescence maculaire liée à l’âge.

De nouvelles données suggèrent également qu’une exposition excessive à lumière bleue des téléphones portables, des tablettes et des écrans LCD pourraient également accélérer les changements oculaires. Mais même si ralentir le vieillissement oculaire serait formidable, cela ne prouve pas que cela empêchera les gens d’avoir des corps flottants.

Alors, que devriez-vous faire si vous êtes gêné par des flotteurs ? La plupart du temps, la meilleure chose à faire est de les ignorer. Au fil du temps, le cerveau s’adapte et on les remarque beaucoup moins.

Tu es plus susceptible d’avoir des corps flottants si vous êtes myope, si vous avez subi une opération de la cataracte ou si vous avez eu une inflammation des yeux (gonflement). Et vous pourriez avoir plus de flotteurs si vous avoir du diabètela glycémie et le contrôle du diabète sont donc importants.

Parfois, les corps flottants peuvent être le signe d’une maladie grave. Si vous remarquez soudainement de nombreux nouveaux corps flottants ou éclairs, ou si une ombre ou un rideau gris descend sur votre vision, cela pourrait indiquer une déchirure rétinienne nécessitant une intervention chirurgicale urgente.

Le jugement

Les suppléments peuvent-ils « traiter » les amas de collagène dans le corps vitré ? Il existe actuellement peu de preuves pour étayer cette affirmation.

Les suppléments et les changements de mode de vie peuvent-ils ralentir le processus de vieillissement de l’œil, retardant ainsi l’apparition de ces corps flottants liés à l’âge ? Peut-être.

Le Dr Brewer fait d’excellentes recommandations sur les aliments nutritifs, l’hydratation et le sommeil – autant d’excellents moyens de maintenir votre santé. Il est peu probable que cela ait un impact direct sur les corps flottants, mais c’est un excellent conseil de santé en général et pourrait retarder le processus de vieillissement de l’œil par lequel ils arrivent.

Kawa Wong, le fondateur de Theia Bio, a déclaré à The Conversation que sa société « ne promet pas de remède contre les yeux flottants ; elle offre plutôt le meilleur soutien nutritionnel aux patients atteints de yeux flottants, sur la base des preuves scientifiques disponibles ».

Charlotte CodinaMaître de conférences, Orthoptique, Université de Sheffield

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lire le article original.

Une version antérieure de cet article a été publiée en juillet 2023.