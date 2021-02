Les agents espionnant les associés du cartel de Sinaloa ont retracé deux de leurs fusils semi-automatiques de grande puissance jusqu’à une source surprenante – un superviseur de la Drug Enforcement Administration des États-Unis.

Joseph Michael Gill, chargé d’éliminer les trafiquants au milieu de la crise de la drogue la plus meurtrière en Amérique, a probablement aidé à les armer lors de certaines de ses 645 transactions de vente sur Gunbroker.com, selon les archives judiciaires.

Le juriste chevronné – auparavant désigné pour diriger une équipe d’une douzaine d’agents – a même fait de la publicité sur les sites Web de Gunbroker et Backpage en utilisant son numéro de téléphone émis par le gouvernement.

Dans une rare interview en février, Gill a parlé au Courier Journal du scandale et de sa démission de 2018 de la DEA, interrompant sa carrière de 15 ans.

Gill insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal et a déclaré que son cas mettait en évidence une collision entre des régulateurs trop zélés et des lois ambiguës sur les armes à feu. Le procureur dit que Gill a sciemment évolué pour devenir un tireur prolifique et que ses crimes sont plus révélateurs de la façon dont les Américains, poussés par la cupidité, aident à armer de dangereux criminels aux États-Unis et des cartels de l’autre côté de la frontière.

« Les cartels ont besoin d’armes à feu pour soutenir leurs affaires », a déclaré Scott Brown, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à Phoenix. «Lorsqu’ils trouvent des gens qui sont prêts à violer de manière flagrante la loi, à contourner la loi ou à ne pas faire preuve de diligence raisonnable, cela permet aux cartels de s’armer et d’avoir un impact destructeur au Mexique et aux États-Unis.»

Au moins 70% des armes saisies au Mexique – y compris de nombreuses armes utilisées par des cartels lors de massacres – ont été fabriquées ou sont arrivées en Amérique, selon le Government Accountability Office des États-Unis. Certains responsables mexicains et agents américains soupçonnent que le pourcentage réel est beaucoup plus élevé.

Mais Gill soutient que son cas était « très politique et injuste. Si je n’étais pas un agent de la DEA, je n’aurais jamais été ciblé comme je l’étais. »

«Les 645 articles que j’ai achetés ou vendus étaient pour la plupart des pièces et accessoires d’armes à feu, pas tous des armes à feu», a-t-il déclaré à propos de ses ventes sur Gunbroker.com qui ont eu lieu de 2000 à 2016. «Je changeais constamment d’étuis, de viseurs, d’optiques, de tactiques équipement. »

Gill a plaidé coupable devant un tribunal fédéral en 2018 à un chef d’accusation de vente d’armes à feu sans permis impliquant la vente des deux fusils –armes à feu originaires du Kentucky – aux associés du cartel et à un troisième fusil à destination du Mexique. Il insiste maintenant sur le fait qu’il a vendu les trois armes légalement et n’a plaidé coupable que parce que se défendre au procès aurait pu coûter plus de 200 000 $.

Phillip N.Smith Jr., qui a poursuivi Gill, a qualifié la quantité de preuves de solide.

« Ce n’était pas politique », a déclaré Smith, qui est maintenant en pratique privée. « Il a enfreint la loi. C’est un crime grave. C’est l’une des façons dont les méchants qui ne sont pas censés se procurer des armes à feu s’en emparent, en les obtenant de personnes qui ne respectent pas les règles – comme M. Gill . «

Les trafiquants achètent des armes de qualité militaire

Gill a admis avoir vendu un fusil semi-automatique à un jeune homme le 27 juillet 2016 et, le lendemain, vendre le même type depistolet à Mauricio Balvastro, qui s’est identifié à Gill comme «l’associé» du jeune homme. Tous deux sont des trafiquants de drogue présumés et des associés du cartel de Sinaloa, a déclaré Brown au Courier Journal.

Les hommes ont acheté des fusils Colt M4LE, qui tirent des cartouches à grande vitesse qui peuvent déchirer les gilets de protection des policiers.

C’est un type d’arme utilisé par de nombreuses équipes SWAT et soldats américains.

Gill a déclaré qu’il ne savait pas que les hommes étaient des trafiquants de drogue présuméset il a fait tout ce qui est légalement requis, en vérifiant les permis de conduire des acheteurs et en vérifiant qu’ils étaient majeurs et vivaient dans son état d’origine, l’Arizona.

Les deux acheteurs ont payé 1 000 $ pour les armes que Gill a achetées en ligne le mois précédent pour 632 $. C’est une majoration de 60% et un drapeau rouge. La police sait communément – et le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs l’avertit sur son site Web – que les acheteurs qui sont prêts à payer trop cher pourraient ne pas être autorisés à acheter des armes à feu ou ne pas vouloir créer une trace écrite.

Brown a qualifié les crimes de Gill de «dérangeants». Balvastro « était impliqué dans l’importation d’une quantité importante de stupéfiants et la distribution de ceux-ci de l’autre côté de la frontière, puis sur la côte Est, en particulier dans la région de Philadelphie-Baltimore ».

Les agents des frontières ont confisqué l’un des fusils que Gill a vendus aux trafiquants de drogue présumés dans la petite ville frontalière de Nogales, en Arizona, selon les archives judiciaires. Il était en route vers la ville en plein essor de Nogales au Mexique, territoire longtemps contrôlé par le cartel de Sinaloa.

Smith, alors avocat adjoint des États-Unis, a exhorté un juge fédéral à envoyer Gill en prison pendant 18 mois pour avoir vendu « un grand nombre d’armes à feu à quiconque les achèterait – sans procéder à aucune vérification des antécédents et en ignorant les drapeaux rouges », selon un 14- requête de la page déposée devant la US District Court à Tucson.

Dans les requêtes judiciaires, le procureur a signalé plusieurs SMS de Gill à des acheteurs potentiels, qu’il rencontrait parfois dans les parkings des centres commerciaux, proposant de vendre des fusils et plus encore: «Si vous voulez un autre des colt m4 (sic), faites-le moi savoir. J’en ai encore une. J’ai aussi des armes de poing et un fusil de chasse Remington 870. «

L’avocat de Gill, Jason Lamm, a fait pression avec succès pour la clémence, arguant dans sa requête que Gill avait commis une infraction réglementaire, « pas un acte de turpitude morale. » Il a souligné les réalisations de son client, y compris un DEA Exceptional Performance Award pour avoir renversé des anneaux de médicaments et des moulins à pilules il y a dix ans à Miami et dans ses environs.

Lamm a soutenu que Gill, maintenant un criminel reconnu coupable, est « étiqueté un paria virtuel et un paria de ses frères » dans l’application de la loi, donc une peine de probation « laisse toujours le défendeur avec une lettre écarlate ostensible pour le reste de sa vie. «

En 2019, le juge a opté pour la clémence, ordonnant à Gill de rester en détention à domicile pendant six mois, d’effectuer 500 heures de travaux d’intérêt général et de rester en probation pendant cinq ans.

Gill a déclaré au Courier Journal qu’il n’était pas vraiment cinglé par ses critiques.

«Je suis toujours ami avec de nombreux agents et je leur parle régulièrement», a-t-il déclaré au début du mois. « Ceux qui me jugent et m’évitent, au diable avec eux. »

Une prise de fil expose l’agent

Gill a frappé le radar des agents avec Homeland Security Investigations en 2016 alors qu’ils surveillaient les appels téléphoniques des trafiquants de drogue via une écoute téléphonique.

Les enquêteurs se sont concentrés sur l’arrestation de Balvastro, un fugitif accusé de trafic de drogue en Arizona. Il est accusé d’avoir joué un rôle clé dans un réseau de drogue accusé d’avoir rapporté des millions de dollars d’héroïne, de cocaïne et de marijuana, a déclaré Brown.

En 2016, les enquêteurs ont entendu Balvastro et son associé discuter de l’achat d’armes à feu à un vendeur sur Internet. Un agent HSI a appelé le numéro du vendeur et a été surpris d’apprendre qu’il s’agissait d’un superviseur DEA.

Gill avait acheté trois fusils Colt modèle M4LE identiques en ligne le 12 juin 2016 auprès de Buds Gun Shop, un magasin d’armes à feu sous licence à Lexington. Il a fait expédier les armes à travers le pays à Brown Family Firearms à Sahaurita, en Arizona, à 18 miles au sud de Tucson. Il en vendit deux à Balvastro et à un associé un mois plus tard à Tucson.

L’une des armes a été arrêtée par des agents des frontières, mais l’une d’elles est arrivée au Mexique, où elle a ensuite été saisie.

La troisième arme a été retrouvée au domicile de Gill en Arizona lorsque la police a confisqué 28 armes et plusieurs silencieux.

HSI a poursuivi son enquête sur le réseau de drogue, une enquête toujours en cours, mais a remis l’enquête sur Gill à l’ATF et au bureau de l’inspecteur général du ministère de la Justice. Le bureau de l’inspecteur général de la DEA s’est également associé.

Ils ont appris qu’en décembre 2012, Gill avait demandé un permis fédéral d’armes à feu – requis lors de la vente d’armes à feu à but lucratif – mais avait retiré sa demande de FFL auprès de l’ATF.

« J’ai dit à ATF à l’époque que la DEA ne l’approuverait pas comme secondaire

l’emploi », a déclaré Gill.« Je n’ai jamais officiellement demandé l’approbation de la DEA; J’ai lu dans le manuel des politiques que ce n’était pas autorisé, et c’est à ce moment-là que j’ai retiré ma demande. «

Gill a décidé qu’il n’avait pas besoin de la licence et a continué à vendre des armes à feu et des pièces d’armes à feu comme un «passe-temps» sans elle. Il a vendu 50 armes de 2012 à 2016, selon les archives judiciaires.

Les responsables de la DEA ont refusé de discuter de l’affaire ou du mandat de Gill.

Derek Maltz, qui a pris sa retraite de la DEA après avoir supervisé les opérations spéciales et n’a pas été associé au cas de Gill, a déclaré que la DEA ne voulait pas d’agents vendant des armes, ce qui crée un conflit d’intérêts.

« Un superviseur de la DEA devrait être mieux informé sur la vente d’armes à la frontière », a-t-il déclaré.

«Les cartels sont très connus pour acheter des armes à feu en Amérique et expédier les armes aux cartels pour les utiliser pour des actes très violents.»

Les enquêteurs ont également découvert qu’entre 2011 et 2018, Gill avait acheté 13 armes à feu soumises à la Loi nationale sur les armes à feu – spécialement réglementées car elles étaient plus dangereuses. Pendant ce temps, il a vendu environ 100 armes à feu sur Gunbroker.com.

Gill a blâmé les enquêtes de la sécurité intérieure pour ce qu’il considère comme ses poursuites inéquitables.

« HSI était sur une écoute électronique / T-III (pas sur mon téléphone) et connaissait les deux fusils que j’ai vendus », a déclaré Gill. «Ils ont permis à l’un des AR-15 de pénétrer au Mexique et ne l’ont pas arrêté quand ils auraient pu.

« Sur la base de cet événement, à mon avis et 15 ans en tant qu’agent fédéral, ils ont décidé de me charger de prendre la chaleur potentielle, de se concentrer sur eux. »

Brown, responsable des agents HSI en Arizona, a déclaré que les affirmations de Gill n’étaient pas fondées.

« Nous ne permettons pas aux armes de traverser la frontière », a déclaré le superviseur. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour arrêter cela. »

Gill a également pris pour cible l’ATF, affirmant qu’ils auraient simplement pu lui émettre un ordre de cesser et de s’abstenir de vendre des armes à feu.

Le porte-parole de l’ATF, Andre Miller, a refusé de commenter le cas de Gill, mais a souligné le guide en ligne de 15 pages du bureau, « Ai-je besoin d’un permis pour acheter ou vendre des armes à feu? » Il met en garde les vendeurs d’armes à feu: «En règle générale, vous aurez besoin d’un permis si vous achetez et vendez à plusieurs reprises des armes à feu dans le but principal de réaliser un profit».

Terry Clark, qui a pris sa retraite en tant que chef du renseignement sur les crimes violents de l’ATF, a déclaré que les procureurs fédéraux ne donnaient pas toujours la priorité à l’inculpation de vendeurs d’armes à feu illégaux en raison de ressources limitées et que Gill avait probablement été poursuivi parce qu’il travaillait pour la DEA.

« A-t-il été » ciblé « en raison de son statut? Bien sûr qu’il l’était », a déclaré Clark, un avocat depuis 27 ans qui n’était pas impliqué dans le cas de Gill mais qui a parlé de son expérience.

« Et je dirais que c’est une bonne chose. Les fonctionnaires devraient être tenus à un niveau plus élevé. »

Gill a évoqué des lois vagues sur les armes à feu, affirmant qu’elles ne précisaient pas le nombre d’armes vendues pendant une période définie qui nécessiterait une licence.

«Les lois pourraient être mieux rédigées», admet Clark. « Il n’y a pas de numéro spécifique qui vous dit: vous avez besoin d’un permis pour vendre trois armes mais pas deux. »

Quoi qu’il en soit, il a déclaré que les ventes de Gill dépassaient largement toute zone grise. « C’est évidemment une source de revenus. »

Gill a déclaré au Courier Journal qu’il avait vendu plus de 200 armes à feu, mais ces ventes s’étalaient sur 23 ans.

« Il joue stupide et il ne l’est pas, » dit Clark.

« Il a vu que la plupart des trafiquants de drogue qu’il a arrêtés à Nogales avaient des armes à feu. Et il savait aussi, en travaillant avec l’ATF et la police locale, que beaucoup d’entre eux sont utilisés dans des quartiers dont les gens ne peuvent pas se permettre de quitter. »

Les procureurs ont déclaré qu’il était impossible de déterminer l’ampleur des dommages causés par les crimes de Gill et le nombre d’armes à feu passées en contrebande à travers la frontière et utilisées dans des crimes.

Gill reste en probation, mais son avocat se bat pour une résiliation anticipée.

En tant que criminel reconnu coupable, Gill n’a même pas le droit de posséder sa propre arme à feu. Mais il a dit qu’il était optimiste que cela changera bientôt.

«Je récupérerai mes droits dans un proche avenir et je posséderai à nouveau des armes à feu – peut-être même demanderai un FFL» pour vendre plus d’armes à feu.

Suivez Beth Warren sur Twitter @BethWarrenCJ.