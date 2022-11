Un supermarché néerlandais supprime une publicité liée à la Coupe du monde après des critiques

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Une chaîne de supermarchés néerlandaise a supprimé mercredi une publicité télévisée liée à la Coupe du monde de cette année au Qatar qui comprenait des scènes montrant des gens dansant sur des échafaudages sur un chantier de construction.

La publicité pour un sac à provisions qui se double d’un pull orange sans manches que les supporters peuvent porter lorsqu’ils regardent l’équipe nationale de football néerlandaise a été critiquée pour avoir fait la lumière sur le sort des travailleurs migrants au Qatar.

“C’était une publicité horrible, insipide et sourde de Jumbo. La décision de retirer la publicité est la bonne », a déclaré le porte-parole de Human Rights Watch, Jan Kooy. “Cela devrait être suivi d’excuses formelles. Nous espérons que Jumbo et d’autres entreprises s’informeront du terrible bilan du Qatar en matière de droits humains avant de diffuser des publicités liées à la Coupe du monde.

Le supermarché Jumbo a déclaré dans un communiqué qu’il arrêtait immédiatement la campagne.

«Nous réalisons maintenant qu’un lien peut être fait entre cette publicité et les conditions de travail épouvantables au Qatar et cela n’a jamais été notre intention. Nous le regrettons profondément et présentons nos sincères excuses », a déclaré la société, qui est également sponsor du double champion de Formule 1 Max Verstappen et des équipes de cyclisme et de patinage de vitesse Jumbo Visma.

Le Qatar a fait l’objet d’un examen minutieux des conditions physiques et contractuelles de centaines de milliers de travailleurs migrants nécessaires dans l’émirat depuis l’obtention des droits d’organisation de la Coupe du monde il y a 12 ans.

Le Qatar a mis en place un fonds de soutien aux travailleurs qui, depuis 2020, a versé 164 millions de dollars d’indemnisation à plus de 36 000 travailleurs de 17 pays différents, a déclaré Human Rights Watch en août, citant des données gouvernementales.

La Coupe du monde – la première à être organisée au Moyen-Orient – s’ouvre le 20 novembre et la finale est prévue pour le 18 décembre.

The Associated Press