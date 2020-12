Le géant britannique de l’alimentation Tesco a imposé des limites à l’achat d’articles essentiels comme les œufs, le papier hygiénique, le riz et le savon. Les nouvelles règles d’achat ont été déployées alors que le Royaume-Uni subit des mesures de verrouillage plus strictes en raison de la mutation coronavirus rapports.

En vertu des nouvelles règles d’achat, chaque client du supermarché est désormais limité à un article de papier hygiénique et jusqu’à trois produits comprenant des œufs, du riz, du savon et du savon pour les mains. La société de supermarché a introduit ces mesures pour maintenir un flux d’approvisionnement fluide pendant la période des fêtes, où les gens ont tendance à acheter des produits supplémentaires. Tesco a maintenu une limite de trois articles sur les articles essentiels tels que la farine, les pâtes séchées et les lingettes antibactériennes depuis plusieurs mois maintenant, mais la dernière restriction sur des articles comme les œufs, le riz, le savon, etc. est venue récemment.

Tesco avait précédemment introduit une limite d’achat sur le papier toilette le mois dernier, car ils s’attendaient à une autre vague d’achats de panique. Cette fois, Tesco demande à ses clients de «faire les courses comme d’habitude», affirmant qu’il a beaucoup de nourriture jusqu’au 25 décembre, rapports le gardien.

Parallèlement, une autre marque de supermarché Morrisons a également plafonné l’achat de certains produits alimentaires.

Le rapport a en outre ajouté que les supermarchés et les grossistes du Royaume-Uni ont déclaré qu’en raison de l’interdiction de voyager imposée par la France, les gens pourraient être confrontés à une pénurie d’agrumes et de légumes comme le brocoli et la laitue.

Parler à BBC, Richard Walker, directeur général de l’Islande, a déclaré que ses chaînes de supermarchés prenaient des mesures préventives pour empêcher une répétition des achats de panique qui ont conduit à des pénuries de produits en mars. Il a également exhorté les acheteurs à ne pas s’inquiéter de toute sorte de pénurie et à faire leurs achats normalement.

Walker a ajouté que sa chaîne de supermarchés n’envisageait actuellement pas de limiter les achats sur aucun produit. Cependant, il a mentionné qu’il y avait eu un petit regain d’intérêt pour les produits essentiels habituels comme le papier toilette, mais ce n’était rien comparé à la zone de guerre qu’il avait créée en mars.

La thésaurisation de produits essentiels comme les savons et les papiers hygiéniques en mars avait laissé des étagères vides pour la population vulnérable et les agents de santé.

La semaine dernière, le Royaume-Uni a signalé une version mutée de coronavirus cas parmi ses habitants qui ont conduit à un verrouillage pendant la période des fêtes. De nombreux pays, dont l’Inde, ont restreint les vols en provenance du Royaume-Uni afin d’empêcher la propagation du virus.