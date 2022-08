Un supercalculateur produit une image époustouflante des moments après l’explosion d’un “reste de supernova”

Un supercalculateur en Australie a produit une image très détaillée des conséquences d’une explosion d’étoile également connue sous le nom de reste de supernova. Le supercalculateur Setonix nouvellement mis en service au Pawsey Supercomputing Research Center a utilisé les données recueillies par le radiotélescope ASKAP (Australian Square Kilometre Array) pour produire cette image détaillée. L’ASKAP exploité par l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) de Perth se compose de 36 antennes paraboliques qui fonctionnent ensemble comme un seul télescope.

Les nouvelles images ont été produites par Setonix moins de 24 heures après sa première mise en ligne en juillet, ont déclaré Wasim Raja et Pascal Jahan Elahi du CSIRO dans leur article dans The Conversations.

Ce vestige de supernova appelé G261.9 + 5.5 a été classé pour la première fois comme tel par le radioastronome du CSIRO Eric R. Hill en 1967 après avoir utilisé le radiotélescope Parkes du CISRO, Murriyang pour des observations.

Les restes de supernova sont les restes de puissantes explosions d’étoiles mourantes qui ont au moins cinq fois la masse du Soleil. Ces explosions entraînent la dispersion de la matière et finissent par balayer le gaz ou tout ce qui se trouve sur le chemin. Ce faisant, ils finissent par chauffer et comprimer les gaz et autres matériaux.

Les ondes de choc créées par l’explosion ont également comprimé les champs magnétiques interstellaires.

Les images récentes sont le résultat d’électrons hautement énergétiques piégés dans ces champs comprimés. Ils montrent des informations détaillées sur l’histoire de l’étoile explosée, qui dans ce cas est située à plus de 10 000 à 15 000 années-lumière de la Terre, et des aspects du milieu interstellaire environnant.

« Le traitement des données des relevés d’astronomie d’ASKAP est un excellent moyen de tester le système Setonix et de voir ce qui est possible. La vitesse à laquelle nous avons reproduit nos flux de travail actuels est un bon signe car nous cherchons à les améliorer et à les optimiser pour exploiter pleinement les capacités de Setonix », a déclaré le Dr Raja.

Les chercheurs espéraient obtenir plus d’informations sur l’âge, la taille et le type du reste à partir de ces données à l’avenir, à mesure que d’autres étapes d’installation du supercalculateur Setonix seraient déployées.

