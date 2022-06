Un «superbug» répandu chez les porcs peut sauter aux humains

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

MERCREDI 29 juin 2022 (HealthDay News) – Une souche de la superbactérie SARM est apparue chez les porcs qui est très résistante aux antibiotiques et une cause croissante d’infections humaines.

La souche – appelée CC398 – est le type dominant de SARM chez les porcs et autres animaux d’élevage européens et une cause croissante d’infections humaines à SARM. Il est associé à des infections chez les personnes qui ont et n’ont pas eu de contact direct avec le bétail.

Bien que l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture européenne soit inférieure à ce qu’elle était autrefois, les réductions d’utilisation en cours n’auront probablement qu’un impact limité car la souche est si stable.

Un cas notable est celui des élevages porcins danois. La proportion de troupeaux positifs au SARM y est passée de 5 % en 2008 à 90 % en 2018. Bien que les porcs soient positifs au SARM, cela ne les rend pas malades.

“Comprendre l’émergence et le succès du CC398 dans le bétail européen – et sa capacité à infecter les humains – est d’une importance vitale pour gérer le risque qu’il représente pour la santé publique”, a déclaré l’auteur principal Lucy Weinert de l’Université de Cambridge.

Trois éléments génétiques mobiles dans le génome du SARM sont responsables de sa capacité à infecter les humains.

Pour étudier la question, les chercheurs ont reconstitué l’histoire évolutive de deux éléments génétiques appelés Tn916 et SCCmec. Ceux-ci confèrent une résistance aux antibiotiques dans le SARM. Ils sont restés stables chez les porcs pendant des décennies et persistent lorsqu’ils sautent aux humains.