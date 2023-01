Un «super laboratoire» de drogue à Abbotsford aurait pu produire 27 millions de doses mortelles de fentanyl, selon la police

Trois hommes ont été inculpés à la suite du démantèlement d’un «super laboratoire» de drogue à Abbotsford et d’activités connexes à Surrey qui impliquaient le potentiel de 27 millions de doses de fentanyl dans les rues.

La GRC de la Colombie-Britannique a fait cette annonce dans un communiqué de presse publié mardi 17 janvier.

Le Abbotsford News a rapporté le 19 janvier 2022 que le Clandestine Laboratory Enforcement and Response (CLEAR) de la GRC de la Colombie-Britannique avait été installé pendant plusieurs jours dans une propriété sur Lefeuvre Road, juste au nord de Starr Road, non loin de la frontière d’Aldergrove.

La police de l’époque a confirmé qu’elle enquêtait sur un super laboratoire de drogue.

Le communiqué de presse de mardi confirme que CLEAR a exécuté deux mandats de perquisition le 14 janvier 2021 sur des propriétés à Abbotsford et Surrey et a arrêté trois hommes.

Cpl. Arash Seyed, responsable des médias au Federal Serious and Organized Crime (FSOC), a déclaré dans le communiqué de presse que des preuves avaient été découvertes que l’opération de drogue produisait du fentanyl, de la MDMA et des extraits de cannabis. L’emplacement contenait également un laboratoire mobile de fentanyl et deux laboratoires de drogue en boîte.

Le terme « super laboratoire » est utilisé pour décrire des opérations de drogue à grande échelle, souvent liées au crime organisé, avec la capacité de produire des quantités importantes de drogues illicites.

Seyed a déclaré que l’enquête a commencé en août 2021 et a abouti à la saisie d’environ 36 livres de crystal meth, quatre kilogrammes de fentanyl pur, plus de 700 livres de bourgeon de marijuana, environ 20 000 $ en espèces et une cache de précurseurs chimiques pour la production de fentanyl.

Seyed a déclaré que Santé Canada avait conclu que les produits chimiques précurseurs à l’emplacement d’Abbotsford auraient pu produire 50 kilogrammes supplémentaires de fentanyl pur.

Il a déclaré que le fentanyl pur saisi “aurait pu représenter plus de 27 millions de doses potentiellement mortelles de fentanyl”, sur la base de rapports de la US Drug Enforcement Administration selon lesquels “deux milligrammes de fentanyl peuvent être mortels”.

Selon les estimations du gouvernement du Canada, les décès par toxicité des opioïdes s’élèvent à environ 20 décès par jour, avec plus de 76 % des cas impliquant du fentanyl toxique, a-t-il déclaré.

Surint. Bert Ferreira, officier responsable du programme d’intégrité des frontières du FSOC, a déclaré que l’accès et la disponibilité des drogues toxiques sont un “facteur principal” dans de nombreux décès.

« Ces médicaments proviennent d’installations non autorisées, incontrôlées et à but lucratif. Parmi les milliers d’êtres chers perdus à cause de l’approvisionnement en drogues toxiques, il semble particulièrement tragique que bon nombre des personnes décédées soient de jeunes Canadiens qui, autrement, auraient eu toute la vie devant eux », a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi nous nous engageons sans équivoque à empêcher les opioïdes toxiques de détruire plus de vies, de causer plus de chagrin et de menacer l’avenir de notre nation.”

Kevin Gonzales, 33 ans, Jemroi Ibarra, 34 ans, et Duc Phung, 36 ans ont chacun été inculpés de plusieurs infractions liées à la drogue, notamment la production d’une substance contrôlée à Abbotsford et la possession en vue d’en faire le trafic à Surrey.

vikki.hopes@abbynews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Dernières nouvellesCrimeDroguesPolice