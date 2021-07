Un super flic a adopté 50 enfants tribaux pour leur donner une vie meilleure

S’il y a une chose que la pandémie a clairement expliquée, c’est qu’à côté des souffrances de beaucoup, il n’y a pas non plus de pénurie de bons samaritains dans la société. Beaucoup sont venus soutenir les hommes, les femmes et les enfants qui ont perdu leurs proches à cause du terrible virus. Parmi eux se trouve la flic de Mumbai Rahena Sheikh Bagwan, également connue sous le nom de «Mère Teresa». Faisant preuve d’une compassion exemplaire, la policière de 40 ans a adopté 50 étudiants tribaux dans le district de Raigad au Maharashtra. Elle a également assuré de l’aide à de nombreuses personnes au milieu de la pandémie. Sa contribution n’est pas non plus passée inaperçue et ses bonnes actions ont été reconnues lorsque le commissaire de police Hemant Nagrale lui a décerné un certificat d’excellence.

Rehana avait rejoint les forces de police en tant qu’agent de police en 2000 et a toujours été une force avec laquelle il fallait compter lorsqu’il s’agissait de travailler pour les nécessiteux et les opprimés. Parallèlement, elle est également une joueuse de volley-ball, a rapporté le New Indian Express.

Partageant comment elle en est venue à adopter les enfants, Rehana a déclaré que l’année dernière, alors qu’ils étaient sur le point de célébrer l’anniversaire de leur fille, elle a appris l’existence du Dnyani Vidyalaya à Waje Taluka à Raigad et a décidé de parler au directeur, après quoi elle a été invitée à venir au école. « Les enfants viennent pour la plupart de milieux défavorisés. Certains d’entre eux n’avaient même pas de chaussures. Nous avons utilisé l’argent que nous avions économisé pour l’anniversaire de ma fille et les courses de l’Aïd pour les aider », a déclaré Rehana.

Malgré l’obstacle des restrictions de voyage, Rehana a pris rendez-vous et est allée rendre visite aux élèves de l’école à loisir et a trouvé que tous les élèves étaient extrêmement disciplinés et bien comportés. Après avoir passé toute la journée, elle a décidé d’accueillir 50 élèves de l’école. Rehana a promis de s’occuper de leur éducation jusqu’à la classe 10.

Rehana a également aidé les gens avec l’approvisionnement en oxygène, les masques, les injections et tout ce que l’homme ordinaire semble avoir du mal à se procurer. Mis à part sa compassion, elle a également remporté des médailles d’argent et d’or dans le sport en 2017, lorsqu’elle a représenté les forces de police lors d’une compétition organisée au Sri Lanka, selon des informations.

