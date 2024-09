Un Super Bowl entre les Lions et les Chiefs ? Mahomes reconquiert le titre de MVP ? Les prévisions de l’équipe de The Athletic pour la NFL en 2024

La saison 2024 est arrivée. Les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City débutent la rencontre ce soir, suivie d’un match vendredi soir entre les Packers de Green Bay et les Eagles de Philadelphie.

Sans perdre de temps, regardons L’AthlétiqueLes choix du personnel de la NFL pour le MVP, le champion du Super Bowl et plus encore.

Quarante-deux membres du personnel ont répondu (certains ont choisi de ne pas répondre à toutes les questions, ce qui fait qu’il n’y a pas toujours 42 réponses). Voici ce qu’ils en pensent.

Patrick Mahomes a déjà remporté le prix à deux reprises, en 2018 et 2022. Pourquoi ne pas le remporter une troisième fois alors que les Chiefs de Kansas City tentent de le décrocher à nouveau ? Notre équipe a massivement choisi le quarterback de bientôt 29 ans pour y parvenir.

Bien que les quarterbacks aient dominé notre vote pour le titre de MVP, ils ont été relégués au second plan dans cette catégorie. Tyreek Hill a terminé quatrième lors du vote du joueur offensif de l’année de l’AP il y a deux saisons et a été finaliste la saison dernière lorsqu’il a mené la ligue avec 1 799 yards de réception, 13 TDs et un record personnel de 112,4 yards de réception par match. Notre équipe pense qu’il continuera à dominer en attrapant les passes de Tua Tagovailoa dans l’attaque de Mike McDaniel à Miami.

Au cours de ses trois saisons dans la NFL, Micah Parsons a terminé deuxième, deuxième et troisième au vote pour le titre de joueur défensif de l’année. Son total de sacks a augmenté chaque année – 13 à 13 1/2 à 14 – et les signes laissent penser que l’ancien secondeur vedette de Penn State percera en 2024. Myles Garrett l’a remporté la saison dernière après une campagne de 14 sacks qui a suivi cinq saisons consécutives à deux chiffres de sacks. En début de saison, cela ressemble à une bataille Parsons-Garrett et nous les verrons sur le même terrain dimanche lorsque les Cowboys rendront visite aux Browns.

Six quarterbacks ont été sélectionnés parmi les 12 premiers choix de la draft NFL 2024 et trois font partie des cinq recrues qui ont reçu les votes de notre équipe dans cette catégorie. Le premier choix Caleb Williams a reçu 31 des 42 votes au total. Les attentes sont élevées pour le quarterback des Bears, c’est le moins qu’on puisse dire.

Tant que Mahomes est à Kansas City, cela semble être le choix le plus sûr. Les Chiefs ont remporté les deux derniers Super Bowls, trois des cinq derniers et ont joué dans quatre des cinq derniers. Mahomes a été nommé MVP lors de chacune des victoires des Chiefs au Super Bowl. Les Bengals et les Texans ont tous deux reçu quatre votes. Cincinnati a perdu le Super Bowl 2021 contre les Rams de Los Angeles et les Texans n’ont pas atteint un match pour le titre de conférence depuis qu’ils ont rejoint la ligue en 2002.

Les Lions ont participé aux playoffs la saison dernière pour la première fois depuis 2016 et ont atteint le match de championnat NFC – ils ont perdu 34-31 contre les 49ers – pour la première fois depuis 1991. Dan Campbell peut-il amener Detroit à son premier Super Bowl dans l’histoire de la franchise ? Les Packers et les 49ers ne vont pas leur faciliter la tâche, selon notre équipe.

Surprise… ce sont les Chiefs. Bon, ce n’est pas vraiment une surprise. Mais c’est ce qui arrive quand on remporte deux Super Bowls consécutifs et qu’on a Mahomes, Travis Kelce et Chris Jones à ses côtés. Les 49ers ont terminé deuxièmes avec le plus de votes, ce qui est tout à fait normal après leur défaite contre les Chiefs en prolongation lors du Super Bowl de la saison dernière.

Kansas City a occupé les trois confrontations les plus populaires et a reçu des votes contre six adversaires différents. Mais notre équipe préfère la confrontation Chiefs-Lions, suivie de Chiefs-Packers et d’un match revanche Chiefs-49ers. Les meilleurs Super Bowls non-Chiefs ? Texans contre Eagles et Bengals contre Lions.

Ce qu’ils ont dit

« Mike McCarthy. McCarthy a prouvé qu’il pouvait gagner en saison régulière avec trois saisons consécutives de 12-5. Mais ce succès en saison régulière ne s’est pas traduit en séries éliminatoires. Si cela ne change pas, l’entraîneur des Cowboys le fera. » — Dan Duggan, écrivain des Giants

« Nick Sirianni. Lorsque vous licenciez et remplacez vos deux coordinateurs, la pression est désormais sur vous. C’est soit gagner, soit être renvoyé. » — Adam Jahns, journaliste pour les Bears

« Robert Saleh. Il entame sa quatrième année à New York avec un bilan de 18-33. La personnalité de Saleh et son statut dans la ville la plus en vue de la ligue lui confèrent plus de prestige que ses résultats ne lui en ont valu. Avec le retour d’Aaron Rodgers de blessure, Saleh et les Jets n’ont plus d’excuses. Si cette équipe ne fait pas de progrès, il y aura des changements majeurs à New York. » — Josh Kendall, rédacteur des Falcons

« Sean McDermott. Il n’a que peu de chances de prouver qu’il peut ramener les Bills au Super Bowl avec Josh Allen. » — Paul Dehner Jr., écrivain des Bengals

« Mike McCarthy : il a remporté 36 victoires en saison régulière et une seule en séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons et son contrat avec Bill Belichick arrive à échéance en tant qu’entraîneur agent libre. C’est beaucoup de pression. » — Jeff Howe, journaliste spécialisé dans la NFL

« Robert Saleh. S’il ne parvient pas à gagner cette saison avec cette défense et un Aaron Rodgers en bonne santé, il ne sera peut-être pas en poste longtemps. » — Adam Hirshfield, rédacteur en chef de la NFL

« Nick Sirianni. L’effondrement de la deuxième moitié de saison dernière était-il un coup de chance ou le signe d’un problème plus grave ? Les Eagles sont talentueux, mais un démarrage lent fera monter le volume et la pression sur l’homme aux commandes. » — Doug Haller, journaliste pour les Cardinals

« Dave Canales. C’est l’entraîneur principal le moins éprouvé de la ligue en termes de palmarès global, ce qui signifie qu’il a le plus à prouver. Il y a d’autres entraîneurs qui font face à une plus grande pression cette saison, mais ils sont beaucoup plus expérimentés et éprouvés. » — Mike Sando, journaliste spécialisé dans la NFL

« Dennis Allen. Les Saints sont sur la liste des équipes moyennes qui pourraient toucher le fond cette année, car certains de leurs meilleurs talents vieillissent et s’aggravent un peu. Ils ont des problèmes au poste de quarterback et pourraient avoir des difficultés sur les lignes offensives et défensives. Les choses semblent un peu stagnantes à la Nouvelle-Orléans, et Allen doit prouver que ce n’est pas le cas. » — Joe Buscaglia, rédacteur des Bills

Ce qu’ils ont dit

« Arizona. L’année dernière, vous avez vu la culture s’installer, maintenant le niveau de talent a augmenté pour une saison complète avec Kyler Murray. » — Dehner

« Les Falcons sont dans une très bonne situation. L’ambiance autour du bâtiment avec Raheem Morris est au top, et Kirk Cousins ​​et le coordinateur offensif Zac Robinson devraient vraiment aider les joueurs talentueux à briller. Ils sont également dans une division très gagnable. » — Comment

« Les Titans du Tennessee, parce qu’après une intersaison agressive suite à une autre saison de défaites à deux chiffres, ils se frayeront un chemin dans la course à l’AFC Sud et auront une chance de participer aux séries éliminatoires. » — Mike Jones, journaliste spécialisé dans la NFL

« Denver Broncos. Je suis convaincu que le duo Sean Payton-Bo Nix fonctionnera bien. Je n’aime pas les joueurs qui ont des compétences en position autour de Nix, mais c’est la première fois depuis que Payton a entraîné Drew Brees que je le vois avoir pleinement confiance en un quarterback. Je pourrais envisager une deuxième place dans l’AFC West et une éventuelle place en wild card. » — Larry Holder, journaliste spécialisé dans la NFL

« Les Chargers ont le talent pour renverser la situation et ils ont un entraîneur principal qui sait comment gagner. » — Dan Pompei, journaliste spécialisé dans la NFL

« Les Cardinals. Je pense que ce sera une équipe de choix, car tout le monde peut dire que ce seront les Bears. Mais les Cardinals pourraient être une équipe sournoise pour le plus grand retournement de situation, même s’ils seront encore loin d’être un prétendant sérieux. Ils étaient plus compétitifs que l’équipe typique de 4-13 lors de la première saison de Jonathan Gannon en tant qu’entraîneur principal. Ils étaient également à 1-8 sans Kyler Murray et à 3-5 après son retour dans l’alignement. Un Murray en bonne santé combiné à Marvin Harrison Jr. pourrait rapidement renverser la situation pour les Cardinals. » — Duggan

« Les Seahawks de Seattle. Geno Smith devrait connaître une belle reprise de saison et la défense des Seahawks devrait être bien améliorée avec plus de jeunes sous la direction du nouvel entraîneur principal Mike Macdonald. Les Seahawks ont également un calendrier très favorable, ce qui devrait leur permettre de se qualifier pour les séries éliminatoires. » — Nate Taylor, journaliste des Chiefs

« Les Falcons. Atlanta obtient un nouvel entraîneur avec un solide pedigree défensif et des compétences de leadership en la personne de Raheem Morris, et un quarterback confirmé en la personne de Kirk Cousins, qui s’associe aux meneurs de jeu en pleine ascension Bijan Robinson et Drake London. Le fait que les Falcons évoluent dans la NFC South est également un atout. » — Joe Person, écrivain des Panthers

« Washington. Les Commanders n’ont remporté que quatre matchs l’an dernier. Je pense qu’ils pourraient doubler ce total de victoires et peut-être concourir pour le titre de la NFC East si les choses tournent mal pour les Eagles et les Cowboys. Dan Quinn finit par améliorer la défense et Jayden Daniels montre qu’ils ont un QB de franchise. » — Jon Machota, journaliste pour Cowboys

(Illustration : Dan Goldfarb / L’Athlétique(photos : Todd Rosenberg, Cooper Neill, Kara Durrette / Getty Images)