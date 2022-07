Un super aliment cultivé dans le désert met des hamburgers «sains» sur les menus des Émirats arabes unis

Une plante robuste cultivée à l’aide d’eau salée prospère dans les fermes du désert des Émirats arabes unis et aide à créer des hamburgers “sains”, montrant le potentiel de l’agriculture durable dans les conditions les plus difficiles. La salicorne, une succulente, est déjà utilisée comme substitut du sel dans les galettes de hamburger – un succès agricole rare dans les Émirats arabes unis riches en pétrole, qui importent la quasi-totalité de leur nourriture. “Vous avez la saveur salée avec moins de sodium, mais vous avez également d’autres avantages”, a déclaré Tina Siegismund, responsable du marketing et de l’innovation chez Global Food Industries, un fabricant d’aliments surgelés basé aux EAU. La plante semblable à l’asperge réduit la teneur en sodium de 40 % dans les hamburgers sains de l’entreprise, qui contiennent également du poulet, du quinoa et du chou frisé.

Originaire de certaines régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Afrique du Sud et d’Asie du Sud, la plante est idéale pour le climat inhospitalier des Émirats arabes unis et contient des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, selon Siegismund.

L’agriculture produit moins d’un pour cent du PIB aux Émirats arabes unis, un pays en première ligne du changement climatique avec des températures dépassant régulièrement les 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit) et augmentant rapidement.

La culture de la salicorne a commencé l’année dernière dans un certain nombre de fermes à travers les Émirats arabes unis dans le cadre d’une expérience utilisant le ruissellement de la saumure des usines de dessalement par le Centre international pour l’agriculture biosaline (ICBA) basé à Dubaï.

Augusto Becerra Lopez-Lavalle, scientifique en chef à l’ICBA, a déclaré que des recherches étaient en cours pour générer davantage de “récolte de grande valeur”, qui se vend 20 dollars le kilo (2,2 livres) en France.

“Nous sommes passés de la construction de ce prototype à un pilotage à grande échelle avec huit agriculteurs, et maintenant la question est de savoir comment passer à l’échelle”, a déclaré Lopez-Lavalle à l’AFP.

À l’avenir, la salicorne pourrait « devenir un ingrédient alimentaire vraiment important », a-t-il ajouté.

“S’il y a une valeur économique et que le système de production est développé pour cela, il peut remplacer le sel et tous les autres micronutriments qui sont aujourd’hui ajoutés artificiellement aux aliments transformés.”

Pour l’instant, la salicorne reste un produit de niche, ses bienfaits pour la santé étant inconnus de la plupart, admet Siegismund.

“Ce n’est pas un produit qui fait de gros, gros profits, mais nous y croyons et nous continuerons”, a-t-elle déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.