Un sujet résonnant dans le second tour du Sénat géorgien : les prix de l’insuline

MACON, Ga. – Le second tour des élections au Sénat en Géorgie n’a pas manqué de drame, avec une nouvelle série d’annonces d’attaque, un effort fébrile pour obtenir le vote et les deux parties ont présenté le résultat comme crucial pour l’avenir de la nation même si le contrôle de la chambre n’est plus en jeu.

Mais une question de campagne pertinente pour de nombreux électeurs n’a pas grand-chose à voir avec la course de chevaux hautement partisane. Il s’agit plutôt de l’une des maladies chroniques les plus courantes en Amérique, le diabète, et de la flambée des prix du médicament utilisé pour le traiter, l’insuline. Dans les campagnes générales et de second tour, le sénateur Raphael Warnock, le démocrate sortant, a déployé une grande partie de ses efforts au Congrès pour plafonner le prix de l’insuline à 35 dollars par mois, en en parlant dans des publicités, des débats et des discours.

“Cela a résonné avec à peu près tout le monde”, a déclaré le Dr Kris Ellis, un médecin qui possède également la Bearfoot Tavern à Macon, où M. Warnock a récemment fait un arrêt de campagne. “Si vous n’êtes pas diabétique, vous connaissez quelqu’un qui en souffre.”

Il décrivait une réalité troublante en Géorgie, comme dans une grande partie du Sud, où les taux de diabète sont incroyablement élevés et où le coût croissant de l’insuline au fil des ans a conduit à des choix douloureux et, pour certains, à des conséquences catastrophiques.