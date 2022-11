Un Suisse survit miraculeusement après être tombé dans une cuve d’aluminium fondu à 720°C

Il y a beaucoup de gens qui ont survécu à des situations de mort imminente. Un ouvrier suisse a miraculeusement survécu après être tombé dans une cuve d’aluminium en fusion à 720°C. Selon Ladbible, l’homme de 25 ans effectuait ses travaux sur le four d’une usine de Saint-Gall en Suisse, mercredi dernier lorsque l’incident s’est produit. L’électricien anonyme est tombé à travers une trappe dans le métal chaud en dessous et s’est immergé jusqu’aux genoux dans l’aluminium liquide chaud.

Malgré son agonie, l’homme a fait preuve d’un immense courage et a réussi à s’en sortir et l’alarme a alors été donnée. Des ambulanciers paramédicaux et des médecins ont été dépêchés sur les lieux pour s’occuper de lui avant que l’ambulance aérienne n’arrive pour le précipiter à l’hôpital où il est toujours soigné. Après avoir subi de graves brûlures, il devrait se rétablir complètement.

La police municipale de Saint-Gall enquête actuellement sur l’accident.

Ce n’est pas la première fois qu’un accident grave se produit et que la personne survit. Le Mirror avait précédemment rapporté comment un homme avait eu la chance d’échapper à la mort après qu’une énorme cuve de métal en fusion s’est écrasée sur le sol d’une usine, la renversant partout.

Les images de vidéosurveillance de l’usine montraient l’intérieur de l’entrepôt qui se trouverait en Iran. On dit que l’homme marche à travers la pièce alors que le métal chaud est déplacé au-dessus de sa tête. Le liquide ressemblant à de la lave brûlante à l’intérieur du récipient en jaillit et se répandit sur le sol, là où l’homme avait marché quelques secondes auparavant.

Un autre accident impliquant le métal a été signalé en 2014 lorsqu’un travailleur de Mitsubishi Electric à Mason, aux États-Unis, a été brûlé dans un déversement d’aluminium liquide.

