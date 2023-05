Un Sud-Coréen accusé d’avoir ouvert la porte de secours d’un avion risque jusqu’à 10 ans de prison

Un homme accusé d’avoir ouvert une porte de sortie de secours lors d’un vol en Corée du Sud a été officiellement arrêté dimanche et risque jusqu’à 10 ans de prison pour avoir enfreint la loi sur la sécurité aérienne, ont indiqué des responsables.

Lors d’un interrogatoire préliminaire, l’homme de 33 ans a déclaré aux enquêteurs s’être senti étouffé et avoir tenté de descendre rapidement de l’avion, selon la police.

Douze personnes ont été légèrement blessées vendredi après qu’il a ouvert la porte de l’Airbus A321-200 d’Asiana Airlines, provoquant des explosions d’air à l’intérieur de la cabine et des passagers terrifiants. Certains ont témoigné avoir souffert de graves douleurs aux oreilles et ont vu d’autres crier et pleurer. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre les cheveux des passagers fouettés par l’air soufflé dans la cabine.

Normalement, les portes des issues de secours ne peuvent pas être ouvertes en plein vol en raison de la différence de pression d’air à l’intérieur et à l’extérieur de l’avion. Mais lors de l’incident de vendredi, l’homme a réussi à ouvrir la porte probablement parce que l’avion volait à basse altitude alors qu’il se préparait à atterrir et qu’il n’y avait pas beaucoup de différence de pression, selon les responsables d’Asiana Airlines.

Le ministère sud-coréen des Transports a déclaré que l’avion se trouvait à 700 pieds (213 mètres) lorsque l’homme a ouvert la porte. L’avion se préparait à atterrir à Daegu pour un vol d’une heure depuis l’île méridionale de Jeju avec 200 personnes à bord. Ils comprenaient des athlètes adolescents en route pour une compétition d’athlétisme, a déclaré Asiana Airlines.

REGARDER | Incident déchirant dans un avion capturé en vidéo : Terreur à bord d’un avion de ligne sud-coréen alors qu’un passager ouvre la porte pendant le vol Les passagers d’un vol d’Asiana Airlines ont été horrifiés vendredi lorsqu’un homme a ouvert une porte de secours arrière alors que l’avion arrivait pour atterrir à l’aéroport international de Daegu en Corée du Sud. L’Airbus A321 se trouvait alors à plus de 200 mètres dans les airs. L’homme a été arrêté immédiatement après l’atterrissage.

L’homme a dit qu’il était stressé: la police

Dimanche, un tribunal de district de Daegu a approuvé un mandat pour arrêter officiellement l’homme. La police avait précédemment demandé le mandat d’arrêt, invoquant la gravité du crime et la possibilité que l’homme puisse fuir, selon la police de Daegu.

« Je voulais descendre de l’avion bientôt », a déclaré l’homme, dont le visage était couvert d’un sweat à capuche noir, d’une casquette et d’un masque, aux journalistes devant le tribunal avant l’examen de son mandat d’arrêt.

« Je suis vraiment désolé pour les enfants », a-t-il déclaré, faisant probablement référence aux athlètes adolescents.

L’avion d’Asiana Airlines impliqué dans l’accident est montré vendredi garé à l’aéroport international de Daegu à Daegu. (Yun Kwan-shick/Yonhap/Associated Press)

La police de Daegu a déclaré qu’elle avait jusqu’à 20 jours pour enquêter sur l’homme avant de déterminer s’il fallait l’envoyer aux procureurs pour une éventuelle inculpation.

S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 10 ans de prison pour avoir enfreint la loi sur la sécurité aérienne qui interdit aux passagers de manipuler les portes d’entrée, les portes de sortie de secours et d’autres équipements à bord, selon le ministère des Transports.

La police de Daegu a déclaré que l’homme, dont le nom de famille est Lee, leur avait dit qu’il était stressé après avoir récemment perdu son emploi et qu’il voulait sortir de l’avion bientôt parce qu’il se sentait étouffé juste avant d’atterrir.

Les personnes qui ont été transportées à l’hôpital ont été principalement soignées pour des problèmes mineurs tels que des difficultés respiratoires.

Asiana Airlines a déclaré dans un communiqué qu’à partir de dimanche, elle avait arrêté la vente de sièges de sortie de secours sur ses avions A321-200 de 174 places et ses A321-200 de 195 places par mesure de sécurité. Lee était assis près de la sortie de secours, ont indiqué des responsables de la compagnie aérienne.