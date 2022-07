Un Sud-Africain meurt après avoir avalé une bouteille entière de Jägermeister

Un homme d’Afrique du Sud est mort après avoir avalé une bouteille entière de Jägermeister. L’homme, dont le nom n’a pas été révélé, participait à un concours de consommation excessive d’alcool lorsque l’incident s’est produit. Il a bu une bouteille entière d’alcool à 35% et peu de temps après, il s’est effondré sur le sol. Il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort.

L’homme qui serait âgé de 25 à 30 ans a relevé un défi en visitant un magasin d’alcools dans le village de Mashamba au Limpopo. Il était en compétition pour un prix en espèces de R200, soit environ Rs 900. Une vidéo de l’homme buvant dans une bouteille Jägermeister a également fait surface sur Internet.

Dans la vidéo, l’homme est vu debout à l’extérieur du magasin d’alcools et est entouré de personnes qui l’encouragent et l’applaudissent. Il ne s’arrête même pas une seconde et continue d’avaler l’esprit.

Regarde:

Un homme de 23 ans du village de Mashamba à Venda s’est effondré et est décédé plus tard après avoir consommé 1 bouteille de jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9 — MokupiPogisho👁️ (@MokupiPogisho) 11 juillet 2022

Le brigadier Motlafela Mojapelo, porte-parole de la police du Limpopo, a déclaré que l’incident s’était produit en raison d’un abus apparent d’alcool. Il a déclaré que certains hommes participaient à un concours où celui “qui consommerait la bouteille entière de Jägermeister dans un délai spécifié, recevrait R200 en espèces”, a rapporté Independent. “L’un d’eux s’est immédiatement effondré et a été emmené à la clinique locale où il a été certifié mort”, a-t-il ajouté.

Selon les données citées par le professeur Charles Parry, SA Medical Research Council, les Sud-Africains consomment en moyenne environ 64,4 grammes d’alcool par verre par jour, ce qui équivaut à six verres standard en une journée, comme le rapporte City Press. La consommation d’alcool se transforme lentement en un problème dans le pays.

