Un succès massif ouvre la voie à l’entrée dans l’automobile

Apple a pu s’insérer entre les clients et les constructeurs automobiles et s’assurer que son interface était celle que tout utilisateur d’iPhone souhaite lorsqu’il conduit. C’est un triomphe sous-estimé pour l’une des entreprises les plus prospères au monde. CarPlay ne contribue pas directement aux revenus ou aux bénéfices d’Apple. Mais cela garantit la fidélité continue des utilisateurs d’iPhone et donne à Apple une voie dans l’industrie automobile si elle veut se développer.

C’est également une caractéristique de premier plan pour de nombreux conducteurs et acheteurs de voitures. Vingt-trois pour cent des acheteurs de voitures neuves aux États-Unis disent qu’ils « doivent avoir » CarPlay et 56 % sont « intéressés » à avoir CarPlay lors de l’achat d’un nouveau véhicule, selon une étude de 2017 Strategy Analytics. Quand l’électrique très attendu de Ford Le F-150 est en vente , il prendra en charge CarPlay.

Dans le monde, plus de 80 % des voitures neuves vendues prennent en charge CarPlay, a déclaré Apple l’année dernière. Cela représente environ 600 nouveaux modèles, y compris des voitures de Volkswagen, BMW et Chrysler. Toyota, l’un des plus longs réfractaires, a commencé à inclure CarPlay dans les modèles 2019.

Au début des années 2010, les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs étaient enthousiastes à l’idée de créer des applications sophistiquées pour les tableaux de bord des voitures qui allaient au-delà d’un lecteur CD et d’un petit écran LED.

La plupart des voitures utilisent un système d’exploitation d’infodivertissement basé sur Linux, QNX de BlackBerry ou Android Automotive de Google pour exécuter un écran intégré au tableau de bord de la voiture. Les systèmes d’infodivertissement ont souvent leur propre logiciel de musique ou de cartes, et les constructeurs automobiles leur vendent des abonnements sans fil et d’autres fonctionnalités améliorées.

CarPlay fonctionne sur ces systèmes d’exploitation d’infodivertissement et permet aux propriétaires d’iPhone d’accéder à leurs applications les plus importantes tout en conduisant d’une manière plus sûre que de regarder leur téléphone. Grâce à CarPlay, les utilisateurs peuvent accéder à Apple ou à Google Maps, lire Apple Music ou Spotify, ou dicter un message texte à envoyer à la maison. Tout ce traitement se produit sur le téléphone lui-même.

CarPlay et un programme Android concurrent, Android Auto, ne sont pas des systèmes d’exploitation de voiture. C’est vraiment un logiciel pour téléphone, a déclaré Mark Fitzgerald, analyste chez Strategy Analytics. En fin de compte, c’est comme utiliser l’écran de votre voiture comme moniteur externe pour votre téléphone.

« Ce qu’il y a dans votre voiture, lorsque vous le branchez, il y a essentiellement un client logiciel client qui ne fait que restituer des éléments de votre téléphone sur l’écran de votre système d’infodivertissement », a déclaré Fitzgerald.

De nombreux utilisateurs trouvent que c’est tout ce dont ils ont besoin.

Lorsque les utilisateurs ont à la fois CarPlay et un système intégré, ils ont tendance à utiliser CarPlay. 34% des utilisateurs de CarPlay interrogés en 2018 par Strategy Analytics ont déclaré qu’ils n’utilisaient CarPlay que lorsqu’ils étaient dans leur voiture, et 33% ont déclaré qu’ils utilisaient principalement CarPlay. Seuls 4% des utilisateurs interrogés déclarent utiliser le système embarqué au profit de CarPlay.

Apple a également étendu CarPlay au fil des ans pour le rendre plus précieux pour les propriétaires d’iPhone.

Lorsque CarPlay est sorti pour la première fois, il fallait un cordon pour connecter votre téléphone à votre voiture. En 2015, Apple a commencé à prendre en charge les connexions Bluetooth sans fil, permettant aux utilisateurs de démarrer CarPlay simplement en montant dans la voiture et en connectant leur téléphone. Bien qu’il ait fallu quelques années pour que les nouvelles voitures prennent en charge cette fonctionnalité, elle est maintenant répandue.

L’été dernier, Apple et BMW a annoncé que les utilisateurs pouvaient utiliser leur iPhone pour déverrouiller les portes de la voiture ou même démarrer le moteur, et Apple participe à un groupe de normalisation pour diffuser la fonctionnalité à davantage de constructeurs automobiles.

Google a un logiciel similaire, appelé Android Auto, qui étend son système d’exploitation Android au tableau de bord de la voiture. CarPlay et Android Auto ne s’excluent pas mutuellement – une voiture qui prend en charge l’un prend généralement en charge l’autre. C’est populaire, avec son application Android ayant été téléchargée 100 millions de fois d’ici 2020.

Lorsqu’il est devenu évident pour les constructeurs automobiles que la puissance de calcul et les logiciels des smartphones s’amélioreraient beaucoup plus rapidement qu’ils ne pourraient améliorer leurs systèmes d’infodivertissement intégrés, ils ont essayé de s’adapter.

Le Car Connectivity Consortium, qui comprend la plupart des principaux constructeurs automobiles et les fournisseurs les plus importants, a développé Mirrorlink, un standard ouvert pour connecter les smartphones aux systèmes automobiles. Il a été déployé en 2011, mais a été rapidement remplacé par Apple et Google.

Samsung, le plus gros bailleur de fonds du standard, et qui possède un fournisseur majeur de tableaux de bord, cessé de soutenir Mirrorlink dans ses téléphones l’année dernière. Aucune autre grande marque Android ne le prend toujours en charge et le site Web du consortium ne répertorie que plusieurs appareils plus anciens comme appareils pris en charge.