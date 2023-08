Un succès éclatant : Akwesasne célèbre ses premiers nouveau-nés de tortues incubées

Préoccupé par le déclin de la population de tortues serpentines, le personnel du Conseil mohawk d’Akwesasne prend soin des tortues et de leurs œufs.

« Il y a certains endroits qui abritent des tortues que les gens voient la plupart des années, et les gens remarquent quand les tortues ont disparu », a déclaré Kayla Sunday, responsable du programme environnemental au Conseil Mohawk d’Akwesasne (MCA).

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a évalué la tortue serpentine comme « préoccupante » en 2008, et l’espèce a été classée comme préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril fédérale en 2011.

Sunday a déclaré que même s’il est difficile de surveiller la population d’Akwesasne, la perte et la dégradation de l’habitat ainsi que la mortalité accidentelle sont préoccupantes.

L’une des priorités de son équipe est de protéger les œufs des nids vulnérables et d’améliorer les taux de survie des nouveau-nés.

Cette couvée, ou groupe d’œufs produits par une tortue serpentine, a été déplacée et incubée afin d’améliorer les taux de survie des nouveau-nés. (Soumis par Mélanie Alguire)

« Nous empiétons sur leur habitat », a déclaré dimanche.

« Il y a tellement d’autres domaines dans lesquels nous avons déjà touché aux lois naturelles, ce qui a rendu presque impossible la survie de cette espèce sans intervention. »

Embrayage déplacé et incubé

Plus tôt cet été, le personnel a trouvé une couvée de tortue, ou un groupe d’œufs, le long de la route à Tsi Snaihne, l’un des trois districts de la communauté Kanien’kehá:ka (Mohawk) à cheval sur le Québec, l’Ontario et l’État de New York. les frontières.

Ils ont décidé de déplacer et d’incuber la couvée – une première pour le programme. Melanie Alguire, éducatrice environnementale au MCA, a déclaré que l’expérience était à la fois passionnante et angoissante.

« Il faut être très prudent car dès qu’ils roulent, ils peuvent être non viables. Nous devons donc les traiter pratiquement comme de petites bombes », a déclaré Alguire.

Onze tortues, dont celle-ci, ont éclos après 65 jours d’incubation dans les bureaux du Conseil Mohawk d’Akwesasne. (Soumis par Mélanie Alguire)

Alguire a déclaré avoir reçu de l’équipement et des conseils de Parcs Canada.

L’équipe travaille en étroite collaboration avec Parcs Canada et le parc provincial des Mille-Îles, notamment sur un projet de rétablissement et d’éducation des reptiles et des amphibiens axé sur le rétablissement des espèces et la sensibilisation du public.

« Le parc national des Mille-Îles et Akwesasne entretiennent une relation de travail longue et positive et le succès du programme d’incubation des tortues de cette année est un autre exemple clair des avantages de cette solide relation de travail », a déclaré Parcs Canada dans un communiqué.

« Soirée de sortie » de la tortue

Après 65 jours, 11 des 49 œufs ont éclos. Les membres de la communauté ont été invités à une « fête de libération » la semaine dernière pour célébrer la libération des tortues dans leur habitat naturel.

Ils ont été relâchés dans des zones humides situées à un kilomètre de l’endroit où les œufs ont été trouvés.

« Je pense qu’il est également important d’impliquer non seulement la communauté mais aussi les enfants, car c’est l’avenir de notre environnement », a déclaré Alguire.

« Si vous les impliquez dès le début, surtout avec une expérience pratique comme celle-là, ils seront vraiment intéressés et captivés par l’expérience. »

Les membres de la communauté de tous âges ont été invités à relâcher les tortues serpentines dans les zones humides du territoire la semaine dernière. (Conseil Mohawk d’Akwesasne/Facebook)

Dimanche a fait écho à l’importance de l’implication communautaire. Dans le cadre de leurs efforts de conservation, ils encouragent les membres de la communauté qui repèrent des nids de tortues à contacter le personnel environnemental pour leur indiquer l’emplacement afin que des nichoirs puissent être ajoutés. Sunday a déclaré que la communauté était favorable à cette initiative.

« Les gens travaillent avec nous pour donner à ces tortues la meilleure opportunité possible, ce qui est vraiment, vraiment génial », a-t-elle déclaré.

« Nous aimons ça. »