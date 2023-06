Un submersible manquant pourrait avoir une mauvaise sécurité: un expert

Le submersible manquant, détenu et exploité par OceanGate Expeditions, pourrait présenter des « vulnérabilités », a déclaré un ancien commandant de sous-marin.

David Marquet, un capitaine à la retraite de la marine américaine qui commandait le sous-marin nucléaire Santa Fe, a déclaré que les normes de sécurité pour l’industrie submersible sont « essentiellement volontaires ».

« L’entreprise décide de faire inspecter, réglementer et assurer son navire en passant par un processus auquel elle se porte volontaire. Et dans ce cas, l’entreprise a eu l’impression d’être très innovante, très rapide », a déclaré Marquet à l’émission Your de CTV. Matin le jeudi.

Des questions ont été soulevées sur le submersible, appelé le Titan, et sa sécurité après un procès alléguant que les passagers pourraient être mis en danger.

En 2018, David Lochridge, directeur des opérations maritimes d’OceanGate, a rédigé un rapport d’ingénierie indiquant que le Titan en cours de développement avait besoin de plus de tests lorsqu’il atteignait des « profondeurs extrêmes », selon un procès intenté cette année-là devant le tribunal de district américain de Seattle.

Les inquiétudes ont entouré la décision de l’entreprise de s’appuyer sur la surveillance du son pour les bruits de craquement et de claquement émis par la coque sous pression pour détecter les défauts plutôt que sur un scan.

OceanGate a déclaré à CTVNews.ca dans un e-mail au sujet de la conception et de la construction du Titan : « Nous ne sommes pas en mesure de fournir d’informations supplémentaires pour le moment. »

Marquet dit que la conception du Titan et les matériaux utilisés pour le construire le préoccupent.

« Il a cette grande fenêtre et c’est une vulnérabilité », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de fenêtres sur les sous-marins militaires, pour une raison. Donc la fenêtre elle-même, là où la fenêtre se rencontre contre le navire, est une vulnérabilité. »

Selon le procès, le submersible a été conçu pour atteindre des profondeurs de 4 000 mètres, mais Lochridge a déclaré que le point de vue des passagers (fenêtre) n’était certifié que pour des profondeurs allant jusqu’à 1 300 mètres, et dans le procès qu’il allègue, OceanGate ne paierait pas le fabricant pour construire un belvédère dégagé sur 4 000 mètres.

C’est un facteur critique, dit Marquet, en raison de la pression sur le submersible à cette profondeur.

« La pression là-bas était 380 fois supérieure à ce que nous ressentons ici au niveau de la mer », a-t-il déclaré. « Et c’est comme un Empire State Building en plomb assis sur vous. »

Marquet a déclaré que la fibre de carbone utilisée dans le submersible est « inhabituelle », affirmant que la plupart sont fabriquées à partir de métal, d’acier au carbone ou de titane.

La pression sur les submersibles à cette profondeur pourrait également entraîner des problèmes, a-t-il déclaré.

« Par exemple, vous commandez un certain type de boulon en chromoly, qui est une sorte de boulon de haute technologie, mais quelque part dans la chaîne d’approvisionnement, il est remplacé par un boulon en acier au carbone, qui est maintenant plus susceptible de se fissurer, de rouiller, de se dégrader, », a déclaré Marquet. « Ce qui se passe, c’est que vous ressentez beaucoup de stress lorsqu’il est profond, puis que vous vous détendez lorsqu’il remonte… cette fatigue du métal se propage désormais à travers le métal d’une manière qui n’avait pas été conçue à l’origine. »

S’il y avait une fuite dans le submersible, dit Marquet, « il crée le Grand Canyon en 10 secondes ».



