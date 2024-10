Un studio entre donne à Frieze London une refonte inspirée de Jane Jacobs et autres actualités – SURFACE

SpaceX a réalisé un essai crucial dimanche, rattrapant avec succès l’étage de rappel de sa fusée Starship après le lancement. Le propulseur est revenu sur Terre tandis que l’étage supérieur a atteint près de 90 milles d’altitude et a atterri dans l’océan Indien avant d’exploser.

Pour l’édition de cette année de Frieze London, la foire d’art contemporain a fait appel à la société locale A Studio Between pour réimaginer son aménagement pour sa plus grande refonte depuis une décennie. Plutôt que de concentrer les grandes galeries à l’entrée, le nouveau plan d’étage présentait des « artères » inspirées par la théoricienne de l’urbanisme Jane Jacobs qui encourageaient les visiteurs à explorer l’ensemble de la foire, y compris les stands des galeries émergentes.

Selon le ministre libanais de la Culture, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO sont en danger.

Le ministre libanais de la Culture, Mohammad Mortada, a averti que plusieurs sites historiques, y compris les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, sont menacés par l’invasion israélienne. Mortada a appelé à une intervention internationale pour protéger ces sites, tandis que des organisations comme l’UNESCO et Aliph s’efforcent d’évaluer les dégâts et d’obtenir des fonds pour leur préservation.

L’artiste des nouveaux médias et de la performance Theresa Reiwer remporte le Lumen Prize Gold Award.

Theresa Reiwer a remporté le Prix ​​Lumen Or pour son installation cinématographique Biais de décodagequi place les spectateurs dans une session avec des avatars IA luttant contre la discrimination algorithmique. Parmi les autres gagnants notables figurent celui de Diego Trujillo Pisanty Caméra aveuglequi crée des images sonores, et celui de Maren Dagny Juell Ressources humaines La comédie musicaleune critique de la culture d’entreprise via une performance générée par l’IA.

MillerKnoll ouvre son premier showroom à l’étranger dans un bâtiment moderniste à Londres.

MillerKnoll a ouvert sa première salle d’exposition phare en dehors des États-Unis, dans un bâtiment moderniste des années 1960, dans le quartier de Clerkenwell à Londres. L’espace de trois étages abrite des meubles et textiles Herman Miller, Knoll et Maharam dans le même quartier qui accueille également la Design Week de la ville.