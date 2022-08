Un studio d’arts martiaux local responsabilise les étudiants – Shaw Local

MORRIS – Ce n’est pas une question de perfection, c’est une question de progrès.

C’est l’une des nombreuses leçons que Mason McNabb a apprises de son temps en tant qu’étudiant des arts martiaux de la famille Lee au 1204 Division St. à Morris, qui célébrera son 10e anniversaire en septembre.

«Ce que nous apprenons se répercute définitivement sur tout, comme l’école, le travail, tout. C’est un bon début pour la discipline et pour apprendre aux enfants à travailler dur », a déclaré McNabb.

Ce respect pour le respect, la responsabilité et la discipline sont censés se fondre dans tous les aspects de la vie d’un étudiant. Le propriétaire, le Grand Maître Changmin Lee, sait comment encourager ses élèves, même si les élèves ne veulent pas apprendre. Il les comprend et sait travailler avec eux,

« Le respect est la première valeur que nos élèves apprennent. Ils s’inclinent lorsqu’ils saluent les adultes et les instructeurs, se réfèrent à eux comme “monsieur” et “madame” et s’inclinent lorsqu’ils entrent sur le tapis », a déclaré Lee.

Michael Bolis se retourne dans les airs dans le cadre d’une performance avec Lee Family Martial Arts (Katie Bols)

Lee enseigne à une tranche d’âge de 2 à 63 ans, il croit que les arts martiaux sont un mode de vie et doivent être partagés avec ceux qui souhaitent en faire l’expérience. Lee a déclaré que n’importe qui peut faire des arts martiaux et que son objectif principal est d’inspirer confiance à ses élèves.

“La leçon numéro un est le respect et ma première est de leur donner confiance. Parfois, les gens pensent : « Puis-je faire ça ? Ils peuvent avoir un genou blessé, un mal de dos – alors nous leur enseignons qu’ils peuvent le faire et qu’ils sont capables de gagner en confiance. Tout le monde peut le faire », a déclaré Lee.

Il offre une variété d’enseignements allant du taekwondo, des armes de gymnastique, du repérage de forme et même des cours d’autodéfense pour femmes.

En plus d’enseigner des cours, Lee envoie ses étudiants à plusieurs achèvements, une autre façon de leur donner confiance et de donner à ses étudiants des opportunités uniques.

Équipe de démonstration d’arts martiaux de la famille Lee (Katie Bols)

Le dojang a connu le succès dans quelques compétitions récentes, avec Maître Yoochan Lee, et son élève, Michael Bols, sont allés à une compétition internationale à Dallas en mars dernier, tous deux rentrant chez eux avec des médailles d’or.

Leur succès les a amenés à devenir l’acte d’ouverture ce samedi 6 août à l’Oswego East High School pour la performance de l’équipe World Taekwondo Demonstration qui a remporté le buzzer d’or sur “America’s Got Talent”. Les billets sont disponibles pour 20 $ chez Lee Martial Arts.

“C’est une grande performance et ils s’entraînent depuis environ trois mois. Pour cette performance particulière, ils ont un acte de 10 minutes avec lequel ils ouvrent. Ils font toutes sortes d’acrobaties et de gymnastique pour cela », a déclaré la mère Katie Bols.

Pour en savoir plus sur les arts martiaux de la famille Lee, rejoignez-les pour une journée portes ouvertes de 10 h à 15 h le samedi 10 septembre pour célébrer son anniversaire.