Un streamer Twitch en garde à vue après un cadeau attire des foules énormes à Union Square à New York – Boston News, Météo, Sports

(CNN) — Le département de police de New York a arrêté la star des médias sociaux Kai Cenat vendredi après que des foules de milliers de personnes se soient rassemblées à Union Square pour un cadeau, laissant plusieurs personnes arrêtées et plusieurs policiers blessés.

Cenat, qui compte plus de 4 millions de followers sur Youtubeplus de 5 millions sur Instagramet 6,5 millions sur Twitcha déclaré lors d’un stream Twitch mercredi qu’il organiserait un « énorme cadeau » vendredi à 16 heures à Union Square Park.

Dans le flux, il a dit qu’ils donneraient des ordinateurs, des Play Station 5, des microphones, des claviers, des webcams, des chaises de jeu, des écouteurs et des cartes-cadeaux depuis un camion à Union Square. « J’ai l’impression que New York le mérite vraiment », a-t-il déclaré.

Des milliers de personnes ont commencé à se rassembler dans le parc vers 15 heures, a déclaré le chef du NYPD, Jeffrey Maddrey, lors d’une conférence de presse vendredi. « Bientôt, le parc et les rues environnantes ont été envahis par les gens, obstruant la circulation des véhicules et des piétons », a-t-il déclaré.

La foule a incité le NYPD à activer une réponse de «niveau 4», son plus haut niveau de réponse aux catastrophes. Le département a annoncé plus tôt qu’il avait activé une réponse de « niveau 2 » pour gérer la foule et nettoyer la zone.

Maddery a déclaré qu’à mesure que la foule augmentait, « des individus dans le parc ont commencé à commettre des actes de violence envers la police et le public ». Il a dit que certains participants avaient pris des objets sur un chantier de construction à proximité.

« Vous aviez des gens qui se promenaient avec des pelles, des haches et d’autres outils de construction », a-t-il déclaré. « Des individus allumaient aussi des feux d’artifice, les lançaient vers la police, ils les lançaient les uns vers les autres. »

Cenat a été renvoyé par la police pour des « raisons de sécurité », selon Maddery. Il a déclaré que le streamer Twitch n’avait pas alerté la police du rassemblement ni obtenu de permis, et qu’il avait été déclaré rassemblement illégal.

Plusieurs policiers ont été blessés dans la frénésie et « un bon nombre » de personnes ont été arrêtées alors que la police s’efforçait de dégager la foule, a déclaré Maddery. Il a fait un geste vers la saleté sur son propre uniforme en disant: « J’étais au milieu de la foule, j’ai été frappé avec plusieurs objets. »

Le département comptabilise toujours le nombre d’arrestations effectuées ainsi que le nombre de personnes blessées, selon Maddery. Il a noté avoir vu des jeunes blessés dans la foule ainsi que des policiers.

Cenat pourrait être arrêté et faire face à des accusations d’incitation à l’émeute, a déclaré le chef.

« Nous ne sommes pas contre les jeunes qui s’amusent, nous ne sommes pas contre les jeunes qui se rassemblent », a-t-il déclaré. « Mais ça ne peut pas être à ce niveau où c’est dangereux. Beaucoup de gens ont été blessés aujourd’hui.

Cenat a déclaré lors de son stream du mercredi que les participants pourraient gagner des prix en répondant correctement aux «questions aléatoires» liées à YouTube et au streaming. « Si vous faites les choses correctement, boum, vous obtenez une PS5, juste comme ça », a-t-il déclaré.

Cenat a diffusé en direct sur Twitch vendredi pour une partie de l’événement, publier une vidéo de la foule. Dans une vidéo apparemment posté depuis l’intérieur d’un camion, il a décrit le rassemblement chaotique en disant : « C’est chacun pour soi. C’est une guerre là-bas. Il a également décrit la forte présence policière.

Vendredi après-midi, l’influenceur a publié une photo sur son histoire Instagram montrant la couverture médiatique de la foule avec le message: « Je vous aime au maximum, vous êtes incroyables. »

« Restez en sécurité », a-t-il ajouté.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception