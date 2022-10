Un stratège de la plus grande banque d’Asie du Sud-Est, DBS, déclare que Bitcoin est exclusif malgré son prix

Un stratège en investissement de la plus grande banque d’Asie du Sud-Est, DBS, affirme que le bitcoin est exclusif, que le prix change ou non. “Si nous avons tendance à simplement regarder strictement sur une base de valeur, vous verrez beaucoup de volatilité qui ne vous dit pas grand-chose sur les avantages qu’elle apporte vraiment”, a souligné le stratège DBS.

Stratège DBS sur le caractère unique de Bitcoin

Le stratège en investissement de DBS, Daryl HO, a parlé du bitcoin dans un média très récent, a rapporté vendredi Finews Asia. Il a expliqué: “Si nous avons tendance à simplement regarder strictement sur la base de la valeur, vous verrez beaucoup de volatilité qui ne vous dit pas grand-chose sur les avantages qu’elle apporte vraiment”, précisant:

“Je pense que le bitcoin est toujours unique, que le prix change ou non.”

Ho a poursuivi en indiquant que l’individualisme du bitcoin n’est pas motivé par sa valeur, mais plutôt par son utilité qui permet des transferts de prix de manière très suburbaine sans nécessiter de contrepartie centrale pour compenser la transaction, indique la publication.

“La plupart des méthodes par lesquelles vous négociez des actifs nécessitent une partie centrale de compensation pour vérifier le commerce”, HO prudent, ajoutant que le bitcoin présente une chance que l’argent pliant ne fournisse pas. “Parce que les systèmes financiers sont toujours gouvernés par les banques centrales”, a souligné le stratège, notant que les données sur 13 ans du bitcoin renforcent la confiance dans la crypto-monnaie.

“Si vous déteniez des actifs rationnés liés début février, vous n’êtes pas prêt à les liquider à volonté car généralement, les bourses étaient fermées”, a-t-il poursuivi, soulignant :

Mais le marché du bitcoin était ouvert 24h/24 et 7j/7. Ainsi, vous aviez la possibilité d’augmenter votre argent et vos liquidités, si nécessaire. Avant le bitcoin, il n’y avait jamais eu de moyen de le faire.

DBS a lancé un échange d’actifs numériques en décembre 2020. La plate-forme prend en charge le commercialisme de 4 crypto-monnaies : bitcoin, bitcoin money, ether et XRP. En août, la banque a révélé que le volume des transactions sur son échange de qualité numérique avait grimpé en flèche, notant que “les investisseurs qui croient que les perspectives à long terme des actifs numériques gravitent vers des plateformes sûres et contrôlées pour accéder au marché des actifs numériques”. Le mois dernier, DBS a déployé un commercialisme crypto indépendant via son application Digibank.

Piyush Gupta, le PDG du cluster DBS Bank, a affirmé en mars qu’il ne pensait pas que la crypto-monnaie puisse devenir de l’argent, mais explicitement que “c’est une alternative à l’or et à son prix”. La banque est également récemment entrée dans le métaverse en s’associant à The Sandbox.

