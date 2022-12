Un stratagème sur les réseaux sociaux entraîne des accusations

WASHINGTON –

Le gouvernement américain a accusé mercredi huit hommes d’avoir gagné plus de 100 millions de dollars américains en bénéfices boursiers illicites en manipulant leurs abonnés novices sur les réseaux sociaux.

Le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont déclaré que du début de 2020 à environ avril de cette année, les hommes, qui avaient combiné plus de 1,5 million de personnes sur Twitter, ont mené un programme de “pump-and-dump”.

Sept des influenceurs des médias sociaux se sont présentés comme des commerçants prospères sur Twitter et dans les forums de discussion Discord et ont encouragé leurs abonnés à acheter certaines actions, a déclaré la SEC. Lorsque les prix ou les volumes des actions promues augmentaient, les influenceurs “vendaient régulièrement leurs actions sans jamais avoir divulgué leur intention de se débarrasser des titres pendant qu’ils en faisaient la promotion”, a déclaré l’agence.

“Les accusés ont utilisé les médias sociaux pour rassembler un large public d’investisseurs novices, puis ont profité de leurs partisans en les nourrissant à plusieurs reprises d’un régime constant de désinformation”, a déclaré Joseph Sansone de la SEC, chef de l’unité des abus de marché de la division de l’application de la loi de la SEC.

Nommés dans la plainte de la SEC étaient Perry Matlock (@PJ–Matlock), John Rybarcyzk (@Ultra–Calls) et Edward Constantin (@MrZackMorris) du Texas ; Thomas Cooperman (@ohheytommy) et Gary Deel (@notoriousalerts) de Californie ; Mitchell Hennessey (@Hugh–Henne) du New Jersey ; et Stefan Hrvatin (@LadeBackk) de Floride.

Une huitième personne, Daniel Knight (@DipDeity) du Texas, a co-animé un podcast faisant la promotion des accusés en tant qu’experts et a négocié de concert avec eux.

Le ministère de la Justice a déclaré que les accusés avaient présenté leur “mode de vie extravagant” pour tromper les autres en leur faisant croire qu’ils étaient des négociants en valeurs mobilières qualifiés.

S’ils sont reconnus coupables, chacun encourt une peine maximale de 25 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et chaque chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières, a indiqué le département. Constantin encourt également une peine maximale de 10 ans de prison s’il est reconnu coupable de s’être livré à des transactions monétaires illégales.

La SEC sévit de plus en plus contre les influenceurs des médias sociaux et les célébrités qui font la promotion de produits financiers, y compris la crypto-monnaie.

En octobre, la SEC a interdit à Kim Kardashian de promouvoir les crypto-monnaies pendant trois ans et lui a infligé une amende de 1 million de dollars pour régler les accusations fédérales selon lesquelles elle avait recommandé une sécurité cryptographique à ses 330 millions d’abonnés Instagram sans préciser qu’elle était payée pour le faire.

En 2020, l’acteur Steven Seagal a accepté de payer plus de 300 000 dollars américains dans le cadre d’un règlement similaire avec la SEC, qui lui a également interdit de promouvoir les investissements pendant trois ans.

En 2018, la SEC a réglé les accusations portées contre le boxeur professionnel Floyd Mayweather Jr. et le producteur de musique DJ Khaled pour avoir omis de divulguer les paiements qu’ils ont reçus pour la promotion d’investissements dans une monnaie numérique.