« Un stratagème illégal », selon le ministère de la Justice

Le ministère américain de la Justice et les procureurs généraux de huit États — Le Texas n’en fait pas partie — ont poursuivi la société immobilière RealPage, accusant la société basée à Richardson d’avoir fixé illégalement les prix des loyers au-dessus des taux du marché.

La plainte de 115 pages affirme que les propriétaires utilisent le logiciel de l’entreprise pour partager et normaliser des informations confidentielles sur les prix et les baux. Cette collusion, selon les procureurs, équivaut à un « un système illégal » qui étouffe la saine concurrence entre les propriétaires immobiliers et fait grimper artificiellement les loyers dans le processus.

« Les locataires ont droit aux avantages d’une concurrence vigoureuse entre les propriétaires. En période de prospérité, cette concurrence devrait limiter les hausses de loyers ; en période de difficultés, elle devrait faire baisser les loyers, rendant ainsi le logement plus abordable », peut-on lire dans la plainte du ministère de la Justice. « RealPage a bâti son entreprise en contrariant les forces naturelles de la concurrence. »

L’entreprise a rejeté ces allégations, les qualifiant de frivoles et de mal informées.

Cette action en justice intervient à un moment de grande tension financière pour les locataires du pays. Les loyers ont grimpé en flèche depuis le début des années 2010, en particulier dans les grandes zones métropolitaines.

La zone métropolitaine de Dallas-Fort Worth n’a pas été épargné de la flambée des prix. Plus de la moitié des locataires de DFW aujourd’hui sont surchargés de coûtsce qui signifie qu’ils dépensent plus de 30 % de leur revenu mensuel en frais de logement et d’appartement. La National Low Income Housing Coalition, un groupe de recherche à but non lucratif, constate que le Metroplex, parmi les principaux centres urbains, a l’un des pires du pays pénurie de logements locatifs abordables.

RealPage, selon les critiques, aggrave la crise. Les propriétaires participants fournissent au logiciel de tarification de l’entreprise des informations non publiques sur les conditions de leur bail et les frais éventuels. Son algorithme synthétise les données et émet une recommandation de prix de location, que la plupart des propriétaires immobiliers acceptent. ont tendance à suivre. Selon les procureurs, ce processus est conçu pour empêcher les propriétaires de se faire concurrence « d’une manière qui, en réalité, maintient l’ensemble du secteur à un niveau bas ».

« RealPage remplace la concurrence par la coordination. Elle substitue l’unité à la rivalité. Elle subvertit la concurrence et le processus concurrentiel », peut-on lire dans la plainte. « Elle le fait ouvertement et directement – ​​et ce sont les locataires américains qui en paient le prix. »

L’entreprise affirme qu’elle est utilisée comme bouc émissaire.

« Nous sommes déçus qu’après plusieurs années d’éducation et de coopération sur les questions antitrust concernant RealPage, le DOJ ait choisi ce moment pour intenter une action en justice qui cherche à faire du bouc émissaire une technologie pro-concurrentielle qui a été utilisée de manière responsable pendant des années », a écrit Jennifer Bowcock, porte-parole de RealPage, dans un communiqué.

Loyers en flèche, la firme soutientsont plutôt le produit de pressions normales du marché — la forte demande, l’inflation et la sous-construction en sont les principaux facteurs.

« Il s’agit simplement d’une diversion par rapport aux problèmes économiques et politiques fondamentaux qui alimentent l’inflation dans toute notre économie – et l’accessibilité au logement en particulier – qui devraient être la priorité des décideurs politiques à Washington, DC », a déclaré Bowcock.